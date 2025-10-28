Oltre mille visitatori per “SBAM! Un percorso nella Pop Art” tra Busca e Cherasco

Oltre mille persone hanno già visitato la rassegna espositiva internazionale, “SBAM! Un percorso nella Pop Art” curata dalla dottoressa Cinzia Tesio e organizzata dalle associazioni Monviso Arte APS e Cherasco Eventi. Dal prossimo week end sono previste, su prenotazione, visite guidate (incluse nel costo del biglietto) all’interno del percorso ogni domenica pomeriggio.

Gli eventi espositivi di Busca e Cherasco presentano oltre 190 opere di Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, Dine, Indiana, Schifano, Festa, Angeli, Baj, Nespolo, Arman, Rotella.

Venerdì 31 ottobre nella sede di Casa Francotto (Busca) che rimarrà aperta fino alle ore 22 viene proposta oltre alla visita all’evento espositivo, una misteriosa attività collaterale con Busca sotterranea in notturna per cui sono ancora disponibili gli ultimi posti. Il ritrovo è fissato presso la biglietteria di Casa Francotto alle ore 16,30 e alle ore 19,30. È consigliato portare con sé una torcia.

Prenotazione obbligatoria per ciascun evento collaterale al 371 542 0603 oppure scrivendo una mail a info@casafrancotto.it (orario di segreteria lunedì – domenica dalle 14 alle 18). Per l’iniziativa “Un biglietto 2 eventi” prevede un ticket unico: 12euro (non sono previste riduzioni per questioni organizzative) Gratuito per gli under 16.

Per informazioni ulteriori sull’evento espositivo si consiglia di consultare il sito dedicato: https://sbampopart.it/

Orari:

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30

Segreteria: 371-542 0603

info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30

Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30

Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it