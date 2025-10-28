Orientamento e futuro: con il CFP CeMon "Vesti il tuo talento" [VIDEO]

Vesti il tuo talento. È questo l'invito che il CFP CeMon rivolge agli studenti che stanno per scegliere il loro nuovo percorso formativo, offrendo corsi non solo per chi è al termine della scuola secondaria di primo grado, ma anche opportunità professionalizzanti per chi vuole intraprendere una nuova professione.

Scegliere la scuola superiore è una delle decisioni più importanti. Al CFP CeMon, proprio in queste settimane dedicate all'orientamento scolastico, studenti e famiglie potranno scoprire laboratori, incontrare i docenti e immergersi a 360° negli ambienti della scuola con degli open day dedicati.

Variegata e di lunga esperienza la proposta formativa del CFP CeMon che conta tre sedi operative, Mondovì, Ceva e Fossano.



"Il CFP Cemon è una realtà formativa che da sempre crede nel talento delle ragazze e dei ragazzi - spiega il direttore, Marco Lombardi -. Il nostro obiettivo è accompagnarli nella scoperta di ciò che sanno fare davvero, di ciò che li appassiona e che può diventare il loro futuro professionale. con tre sedi operativa offriamo diversi percorsi di formazione nei settori meccanica, automazione, acconciatura, estetica e cucina. Sono corsi pensati per i ragazzi in uscita dalla terza media o coloro che desiderano cambiare il loro percorso. Qui trovano un ambiente pratico, dinamico e vicino al mondo del lavoro".

Qual è la caratteristica peculiare dei corsi al CFP?

"Nei nostri laboratori si impara facendo: ogni giorno i nostri studenti mettono le mani in pasta – in senso letterale per chi sceglie cucina, ma anche figurato per chi lavora con macchine utensili o strumenti professionali nel settore benessere. È un approccio che permette a ciascuno di sviluppare competenze reali, ma anche di scoprire il piacere di imparare".

La scelta della scuola superiore è importante, che consiglio può dare ai giovani per orientarsi?

"Crediamo che ogni ragazzo abbia un talento unico, e che il nostro compito sia quello di aiutarlo a farlo emergere e a valorizzarlo. Per questo organizziamo durante l’anno dei laboratori professionalizzanti pomeridiani, momenti aperti a tutti gli studenti di terza media che vogliono provare in prima persona la scuola e capire quale percorso li appassiona di più. Inoltre, nelle prossime settimane, apriremo le porte delle nostre sedi per gli Open Day del sabato: giornate in cui famiglie e ragazzi possono visitare i laboratori, parlare con i docenti e vivere l’atmosfera del nostro CFP".

Un investimento per il futuro...

"Dopo i tre anni di qualifica, i nostri studenti possono proseguire il loro percorso formativo con il 4° anno di diploma professionale, e successivamente con due anni di ITS, per specializzarsi ulteriormente e inserirsi nel mondo del lavoro con competenze ancora più avanzate. Il messaggio che vogliamo trasmettere con la nostra nuova campagna è semplice ma profondo: “Vesti il tuo talento.” Significa scegliere una scuola che ti rappresenta, che ti fa sentire nel posto giusto e ti permette di costruire il tuo futuro con le tue mani, passo dopo passo.

Al CFP Cemon non chiediamo ai ragazzi di essere già bravi in qualcosa: crediamo nel talento, in quanto ognuno di noi ne ha uno, e una volta scoperto ed allenato diventa un'abilità che aiuta professionisti e studenti a guadagnarsi il loro spazio nella vita, sia come persone che come professionisti. Il CFP Cemon non è solo una scuola per i ragazzi: siamo anche un punto di riferimento per gli adulti che vogliono reinventarsi, specializzarsi o migliorare professionalmente.

Se il tuo sogno nel cassetto è diventare cuoco, estetista, meccanico, acconciatore, tecnico dell’automazione o cameriere di sala, al CFP CeMon potrai scoprire le tue abilità e potenziare il tuo talento".

SCOPRI IL CFP E VESTI IL TUO TALENTO

OPEN DAY

Ceva

Sabato 8 novembre 2025 dalle 9.30 alle 12.30

Sabato 10 gennaio 2026 dalle 9.30 alle 12.30



Mondovì

Sabato 15 novembre 2025 dalle 9.30 alle 12.30

Sabato 19 gennaio 2026 dalle 9.30 alle 12.30

Per maggiori informazioni e contatti visita il sito del CFP CeMON o clicca qui.

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI