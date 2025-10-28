 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 17:07

Peste suina africana, nessun nuovo caso positivo tra i cinghiali in Piemonte e Liguria

Il totale in regione rimane fermo a 792 casi

Immagini di repertorio

Secondo l'ultimo bollettino elaborato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale il totale dei positivi sui cinghiali risulta invariato a 1.942* casi. Stabili a 1.150* in Liguria e a 792 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 792 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

Anche in Liguria non sono state riscontrate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione invariato a 1.150* casi.

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

c.s.

