Pioggia di premi per il Caseificio Rabbia: il Raschera DOP dominatore ai concorsi nazionali

Il Caseificio Rabbia Francesco si affaccia alle più autorevoli realtà casearie del Piemonte e del panorama nazionale, conquistando nella giornata di ieri prestigiosi riconoscimenti in due importanti concorsi dedicati all’eccellenza dei formaggi italiani.

Al Festival dei Formaggi Piemontesi, la giuria ha premiato ben sei referenze dell’azienda, assegnando:

• Medaglia d’Oro – Raschera DOP • Medaglia d’Argento – Blu di Cuneo

• Medaglia di Bronzo – Gran Rabbia • Medaglia di Bronzo – Roma Piemontese Piccola DOP

• Medaglia di Bronzo – Bra Tenero DOP

• Medaglia di Bronzo – Raschera 2 Latti DOP

Agli Italian Cheese Awards, il Raschera DOP ha inoltre ottenuto il Primo Premio nella categoria “Formaggi Semistagionati”, affermandosi a livello nazionale come prodotto di assoluta eccellenza. Due i risultati di maggior rilievo:

• Raschera DOP: medaglia d’oro e primo premio nazionale, riconoscimento del ruolo centrale del formaggio simbolo del territorio cuneese.

• Blu di Cuneo: nuova conferma ai vertici dopo il primo posto al Trofeo San Lucio, a riprova di una qualità costante e riconosciuta.

"Siamo estremamente orgogliosi di questi successi, frutto del lavoro quotidiano, della dedizione e della competenza dei nostri collaboratori", dichiarano Francesco e Giorgio Rabbia, titolari del Caseificio. "Ogni premio rappresenta un riconoscimento alla nostra terra e alle persone che, con impegno e passione, danno vita a formaggi capaci di distinguersi a livello nazionale e internazionale".

Il Caseificio Rabbia Francesco rinnova l’impegno a tutelare e valorizzare le produzioni casearie piemontesi, promuovendo qualità, autenticità e sostenibilità.