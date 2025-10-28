Rischio idrogeologico, concluso il cantiere in via Fornace e via Vigone a Moretta

Il Comune di Moretta comunica che si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza idrogeologica nell’area compresa tra via Fornace, via Vigone e via Cardè, con il completamento del nuovo ponte in via Fornace. L’intervento rappresenta la fase conclusiva di un ampio programma di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nel centro abitato, inserito tra le priorità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Gatti fin dalla scorsa consiliatura.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Costrade di Saluzzo per un importo complessivo di 296 mila euro, finanziato attraverso risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destinate alla messa in sicurezza del territorio.

Un’area storicamente vulnerabile

L’intervento ha interessato una zona del paese che in passato era stata soggetta a fenomeni di allagamento a seguito delle esondazioni delle bealere a monte di via Fornace e via Vigone. Le intense precipitazioni degli ultimi anni avevano più volte evidenziato la vulnerabilità di questo comparto, dove la presenza di corsi d’acqua minori e canali di scolo interferiva con la rete viaria e le aree residenziali.

L’amministrazione comunale, nell’ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche, aveva pertanto predisposto una serie di progetti esecutivi pronti a essere candidati ai bandi di finanziamento statali ed europei. L’aggiudicazione del contributo Pnrr ha consentito di avviare un cantiere di particolare rilievo per la sicurezza del territorio.

Gli interventi realizzati

Il progetto ha previsto una serie di lavorazioni coordinate, mirate a migliorare il deflusso delle acque meteoriche e a prevenire fenomeni di esondazione.

In via Vigone è stato realizzato un nuovo parapetto in cemento armato, più alto e resistente, per garantire maggiore contenimento in caso di piena. È stata inoltre effettuata la pulizia e sistemazione dell’alveo del rio, con la costruzione di una scogliera di protezione lungo la sponda est nel tratto che costeggia gli impianti sportivi comunali.

All’altezza dell’incrocio tra il corso d’acqua e via Fornace, la bealera è stata spostata sul lato opposto della strada, in modo da favorire un deflusso più regolare e ridurre le interferenze con la viabilità. Contestualmente è stato completato il nuovo ponte che consente il passaggio in piena sicurezza e la corretta canalizzazione delle acque.

In via Cardè è stato realizzato un passante idraulico per convogliare le acque in eccesso e smaltirle in modo più razionale durante le fasi di piena, migliorando la capacità complessiva del sistema di drenaggio urbano.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale

"Con il completamento del nuovo ponte in via Fornace – sottolinea il sindaco Gianni Gatti – si chiude un intervento importante per la sicurezza dei cittadini. Abbiamo sistemato un’area che, in caso di forti piogge, era particolarmente vulnerabile e a rischio di allagamenti. Oggi possiamo contare su infrastrutture più sicure e su una rete idraulica più efficiente, capace di rispondere meglio agli eventi meteorologici estremi che, purtroppo, stanno diventando sempre più frequenti".

Il sindaco ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla ditta esecutrice e dagli uffici comunali: "Ringrazio la Costrade per la professionalità dimostrata e i tecnici comunali che, attraverso una programmazione attenta, ci hanno permesso di avere progetti pronti da presentare ai bandi. È grazie a questa capacità di pianificazione che siamo riusciti a intercettare risorse Pnrr fondamentali per il nostro territorio".



