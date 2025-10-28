Valdieri inaugura la Panchina Tricolore: un simbolo di unità nazionale

Il Comune di Valdieri invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della Panchina Tricolore, che si terrà martedì 4 novembre alle ore 11 in piazza San Martino a Valdieri.

L’iniziativa è promossa in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, un momento importante per ricordare il valore dell’unità del Paese e per rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che hanno servito e servono l’Italia con impegno e dedizione.

La panchina, simbolo dei colori della nostra bandiera e dei valori di coesione e solidarietà, è stata realizzata dagli allievi della Scuola Edile di Cuneo, con il contributo e la collaborazione del Comune di Valdieri.

Il sindaco Guido Giordana dichiara: “Con questa panchina tricolore vogliamo offrire un segno tangibile di rispetto e riconoscenza verso chi ha contribuito a costruire la nostra libertà e la nostra democrazia. È anche un invito, soprattutto per i più giovani, a riflettere sul significato profondo dell’unità nazionale e sull’importanza di sentirsi parte di una comunità che condivide valori e responsabilità. Ringrazio la Scuola Edile di Cuneo per la preziosa collaborazione e tutti coloro che parteciperanno a questo momento di memoria e di identità collettiva.”

L’Amministrazione comunale invita i cittadini, le associazioni e gli studenti a prendere parte a questo momento di condivisione e di riflessione civica.