BASKET CM / L’Abet Bra brilla nel derby: vittoria intensa contro Campus Piemonte

Un derby dalle forti emozioni quello andato in scena al PalaSport di Bra, dove l’Abet Basket Bra ha conquistato una splendida vittoria contro Campus Piemonte, imponendosi con il punteggio di 76-67.

La partita è iniziata a favore degli ospiti che hanno piazzato un parziale di 5-0 ma la reazione è stata immediata, i bianco blu chiudono il primo quarto avanti 21-17. L’intensità non è mai calata, e nonostante i tentativi di rimonta degli ospiti, l’Abet ha mantenuto lucidità e controllo, andando all’intervallo sul 37-34.

Nel terzo periodo la squadra di coach Siragusa ha trovato continuità grazie a un ispirato Gregorio Brussino, autore di 9 punti, chiudendo la frazione sul 55-49.

Nel finale, spinta dal calore del pubblico di casa, l’Abet ha allungato nuovamente, mettendo in cassaforte un successo meritato e molto sentito.

Tra i protagonisti di serata Giorgio Manfredi, Francesco Zabert, Gregorio Brussino, tutti determinanti per energia, punti e leadership.

Una vittoria importante, costruita su difesa e intensità da una squadra di giovani che stanno trovando, partita dopo partita, l'amalgama giusto per affrontare una stagione impegnativa.

Bra: Manfredi 17, Brussino 14, Zabert 13, Stella 12, Ugues 9, Ferrero 7, Corvalan 4, Sahin, Tallone, Oberto, Rosso, Corino.