Domani a Mondovì l'ultimo saluto a Martino Mauro, ‘custode’ e responsabile della manutenzione tecnica del Santuario di Vicoforte

Si terranno domani, mercoledì 29 ottobre alle 15 nella parrocchia del Ferrone, i funerali del geometra Martino Mauro, storico ‘custode’ e responsabile della manutenzione tecnica del Santuario di Vicoforte che si è spento all'età di 86 anni.

Originario di Beinette, residente a Mondovì, era l’uomo che in assoluto conosceva più a fondo la storia e i segreti del Santuario, che aveva scoperto in ogni sua parte.

"Il geometra Martino - lo ricorda il sindaco di Vicoforte, Gian Pietro Gasco -, così lo chiamavano tutti, era una persona molto conosciuta e apprezzata in tutto il paese ed in particolare da quelli che frequentavano il Santuario e Casa Regina.

Conosceva tutti gli aspetti tecnici delle strutture, Palazzata compresa, e da anni era riferimento sicuro per qualsiasi esigenza e valutazione tecnica. Non era solo un valido professionista, ma una persona umanamente affidabile e tranquilla che trasmetteva serenità e fiducia. È una perdita grave ed improvvisa. Per lui gli anni sembravano non passare perché, con discrezione, continuava ad essere presente, attivo e propositivo".

Lascia il figlio Christian, la sorella Maria Teresa con la figlia Gisella e parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle 17.30 presso il Santuario di Vicoforte e alle ore 20 nella Parrocchia del Ferrone.