“Una moto è per sempre”, addio a Pier Giuseppe Dutto, storico presidente del Motoclub Fossano e commissario nazionale di gare motociclistiche

Ha destato profondo cordoglio nella comunità fossanese la scomparsa di Pier Giuseppe Dutto, 73 anni, storico presidente del Motoclub Fossano, dal 1976 al 1978 e commissario nazionale di gare motociclistiche.

Chiamato con simpatia dagli amici semplicemente “PG”, era originario della frazione Piovani di Fossano, soffriva da tempo di problemi al cuore e ieri, lunedì 27 ottobre, si è spento all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Grande appassionato di motociclismo, già delegato provinciale della Fmi (Federazione motociclistica italiana)era stato anche commissario italiano di gara e fonometrico.

La Provincia di Cuneo lo ricorda e ringrazia Dutto per il suo ruolo che fu prima di perito elettronico al servizio impianti tecnologici, poi dipendente al settore edilizia– ufficio progettazione, fino alla data di pensionamento, il 30 novembre del 2014.

In occasione dell’ultimo Motoraduno fossanese, lo scorso marzo per i 95 anni di fondazione, era stato festeggiato insieme a tutti gli altri storici presidenti che hanno contribuito a scrivere la storia del club.

“Amava tantissimo le moto d’epoca ed era una persona da sempre legata al mondo delle moto in generale. Ci riconoscevamo tutti in lui per la sua grande passione e competenza. Era sempre presente ai motoraduni e visionava con attenzione tutte le collezioni esposte di Flavio Mellano. Un vero amico del Motoclub, ne rappresentava la vera essenza”: commenta l’attuale presidente del Motoclub Fossano Gianni Mina.

“Pier Giuseppe era amico, socio ed ex presidente del nostro Moto Club, la conoscenza di una vita- aggiunge Renato Masante, direttore sportivo sempre del Motoclub fossanese -. Quando divenne commissario italiano di motociclismo dovette rinunciare alla nostra tessera ma, nonostante ciò, non mancò mai nel partecipare con passione e interesse ai nostri classici annuali. Lo ricordo anche su un sidecar proprio durante un nostro raduno, qualche anno addietro, con un’immagine che utilizzò come profilo sui suoi social”.

Pier Giuseppe frequentava i motoraduni d’Italia e all’estero, amava le competizioni motoristiche di ogni genere, dalla pista, passando alle motocross e ai supermotard. Fu premiato inoltre dal Coni per le sue campagne di prevenzione in moto. Coltivava la passione per la musica, suonando la fisarmonica e cantando nella corale lirica centallese «Checco Bossi».

[Un'immagine del sindaco di Cervere Marchisio con lo zio Pier Giuseppe nella preparazione dei salami]

"Vorrei esprimere la mia più profonda affezione e ricordo per Piergiuseppe, PG, fratello di mia mamma che ha lasciato un'impronta indelebile nella mia vita. La sua passione per le motociclette, eredità di mio nonno, era palpabile in ogni momento che abbiamo condiviso insieme. – lo ricorda il nipote, sindaco di Cervere, Corrado Marchisio - Non potrò mai dimenticare quando abbiamo elaborato il mio motorino e le emozioni provate guardando le competizioni di motocross, in particolare al tracciato di America dei Boschi, dove grazie alla sua mansione di commissario di gara, io bambinetto ho avuto l'opportunità di conoscere il campione Alex Puzar. Ma oltre alla passione per le moto, ricordo i momenti di vita familiare, le serate trascorse insieme ai miei genitori e zia Mari. La sua dedizione allo sport e la sua generosità sono state per me un esempio. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare. Esprimo le mie più sincere condoglianze a zia Mari, ai figli Diego, Mattia e Samuele, alle loro mogli e ai loro figli."

Pier Giuseppe Dutto lascia la moglie Maria Garelli, i figli Diego, Mattia e Samuele con le rispettive mogli, la sorella Amalia e i nipoti. Domani il santo rosario, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 30 ottobre alle ore 14.30 nella la chiesa parrocchiale di Piovani.