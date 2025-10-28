Che successo a Macra per la “Valle Stregata”: oltre un’ottantina i partecipanti

Con oltre un’ottantina di partecipanti, tra adulti e bambini, ha avuto davvero un grandissimo successo a Macra, sabato 25 ottobre, “Valle stregata - Racconti e spiriti nei vicoli di Macra”.

Evento unico nel suo genere e frutto della proprio volontà di promuovere la valorizzazione del territorio, è stato organizzato dalla Consulta Giovanile Valle Maira in collaborazione con il Comune di Macra e la Pro Loco Rupicapra.

La giornata è iniziata alle ore 15 presso il Vecchio Mulino, punto di partenza di una evocativa passeggiata narrata, immersa tra i vicoli del centro storico e lungo il Sentiero dei Ciclamini, fino alla Borgata Tiratori. A guidare il percorso niente meno che Prezzemolo, che con voce, interpretazione e grande capacità affabulatoria ha fatto rivivere le antiche leggende locali. Così storie di masche, servanot e spiriti che da secoli abitano l’immaginario della tradizione popolare.

Splendidi in ogni dettaglio sono stati gli scenari allestiti a tema Halloween: un’esperienza ancora più coinvolgente, trasformando Macra in un piccolo borgo incantato. Al rientro poi, presso l’EcoMuseo, i partecipanti hanno potuto gustare una ricca merenda a base di prodotti tipici, il tutto accompagnato da momenti di intrattenimento.

In una suggestiva atmosfera autunnale, accolti in una delle valli più belle del nostro territorio, grandi e piccoli hanno così vissuto un particolare pomeriggio all’insegna mistero, del folklore e della tradizione popolare: “Con questa iniziativa - ci dicono dalla Consulta Giovanile Valle Maira - abbiamo voluto valorizzare il folklore locale, rafforzare il senso di comunità e coinvolgere famiglie e bambini in un’esperienza suggestiva e divertente. La grande partecipazione registrata conferma l’interesse verso eventi capaci di unire memoria, territorio e socialità. Un grazie di cuore a tutti.”



