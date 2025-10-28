Cuneoginnastica: ottima prova alla seconda tappa del Campionato Allieve Gold 2 a Torino

Domenica 26 ottobre, al Pala Ginnastica di Torino, si è svolta la seconda prova del Campionato di Squadra Allieve Gold 2, che ha visto impegnata la formazione femminile della ASD Cuneoginnastica.

Dopo l’assenza nella prima tappa delle due ginnaste più esperte, rientrate ora in squadra, le atlete cuneesi hanno mostrato una crescita evidente: il punteggio complessivo è salito di oltre dieci punti rispetto alla gara precedente, segno di un netto miglioramento tecnico e di squadra.



La formazione, composta da Sofia Delfino e Arianna Olivero (le due atlete più esperte), Giulia Pellegrino, Greta Cozzolino e Anastasia Dotta, ha condotto una gara di buon livello su tutti gli attrezzi. Qualche piccola imprecisione alla trave ha purtroppo impedito di conquistare un podio che era ampiamente alla portata, lasciando un pizzico di rammarico nello staff tecnico.

Le allenatrici Chiara Giordano, Chiara Armando e Anna Dalmasso si sono comunque dette molto soddisfatte della prestazione complessiva delle proprie ginnaste, sottolineando il valore del gruppo e la determinazione mostrata in pedana.

La squadra è già al lavoro in vista della prossima prova di Zona Tecnica, con l’obiettivo dichiarato di puntare al podio e confermare i progressi mostrati a Torino.