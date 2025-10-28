 / Economia

Economia | 28 ottobre 2025, 10:20

Alba, grande affluenza di visitatori negli stabilimenti Sublitex in occasione di “Porte Aperte”

La visita guidata di “Porte Aperte” ha permesso di raccontare le varie aree interne all’azienda, tra le quali la Divisione Architectural alla luce della recente acquisizione dell’azienda Otefal Ingegneria

La nuova edizione di “Fabbriche Aperte Piemonte”, l’iniziativa della Regione Piemonte che permette al grande pubblico di visitare i luoghi della produzione industriale del territorio aperti straordinariamente per l’occasione, venerdì 25 ottobre ha registrato la presenza di un ampio pubblico presso la sede storica di Sublitex.

Sublitex è una delle più importanti aziende del Gruppo Miroglio, situata alle porte di Alba, e dal 1976 leader della tecnologia Transfer Sublimatico, su vari tipi di superfici come tessuto, pelle, PVC, alluminio e l’acciaio, e con la quale decora oltre 60 milioni di metri quadrati di supporti e superfici con un processo sostenibile "water free" e a basso consumo energetico.

Sublitex rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, in quanto esporta l’80% della sua produzione in oltre 50 Paesi nel mondo, con una presenza commerciale e uffici di supporto negli Stati Uniti, Messico, Turchia e India.

La visita guidata di “Porte Aperte” ha permesso di raccontare al meglio le varie aree interne all’azienda , tra le quali la Divisione Architectural alla luce della recente acquisizione dell’azienda Otefal Ingegneria, società di progettazione di macchinari industriali dedicati al trattamento e alla decorazione dei metalli (alluminio e acciaio), e grazie alla quale oggi Sublitex è in grado di offrire oltre ai prodotti di sublimazione (polveri e film), anche gli impianti per poterli applicare.

C. S.

