Alba, grande affluenza di visitatori negli stabilimenti Sublitex in occasione di “Porte Aperte”

La nuova edizione di “Fabbriche Aperte Piemonte”, l’iniziativa della Regione Piemonte che permette al grande pubblico di visitare i luoghi della produzione industriale del territorio aperti straordinariamente per l’occasione, venerdì 25 ottobre ha registrato la presenza di un ampio pubblico presso la sede storica di Sublitex.

Sublitex è una delle più importanti aziende del Gruppo Miroglio, situata alle porte di Alba, e dal 1976 leader della tecnologia Transfer Sublimatico, su vari tipi di superfici come tessuto, pelle, PVC, alluminio e l’acciaio, e con la quale decora oltre 60 milioni di metri quadrati di supporti e superfici con un processo sostenibile "water free" e a basso consumo energetico.

Sublitex rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, in quanto esporta l’80% della sua produzione in oltre 50 Paesi nel mondo, con una presenza commerciale e uffici di supporto negli Stati Uniti, Messico, Turchia e India.

La visita guidata di “Porte Aperte” ha permesso di raccontare al meglio le varie aree interne all’azienda , tra le quali la Divisione Architectural alla luce della recente acquisizione dell’azienda Otefal Ingegneria, società di progettazione di macchinari industriali dedicati al trattamento e alla decorazione dei metalli (alluminio e acciaio), e grazie alla quale oggi Sublitex è in grado di offrire oltre ai prodotti di sublimazione (polveri e film), anche gli impianti per poterli applicare.