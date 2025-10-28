Formedil Cuneo protagonista al SAIE Bari 2025 con due importanti riconoscimenti

Grande successo per Formedil Cuneo alla nuova edizione del SAIE di Bari, la fiera nazionale dedicata al mondo delle costruzioni e dell’innovazione edilizia. I giovani allievi della Scuola Edile cuneese si sono distinti in due prestigiose competizioni nazionali, confermando l’eccellenza della formazione tecnica e professionale offerta dal territorio.

La squadra Junior di Formedil Cuneo ha conquistato il primo posto nella finale nazionale del Quiz Show Ediltrophy 2025 – Speciale Sicurezza, un format ideato proprio da Formedil Cuneo in occasione dell’edizione interregionale di maggio. La sfida ha messo alla prova le conoscenze dei partecipanti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sistema bilaterale dell’edilizia, valorizzando l’importanza della formazione continua in tema di prevenzione e tutela.

Non meno prestigioso il terzo posto ottenuto nella finale nazionale di Ediltrophy, la celebre gara di arte muraria promossa da Formedil Italia, che ogni anno riunisce le migliori squadre selezionate a livello territoriale. Per due giorni, i giovani muratori si sono confrontati in prove pratiche di abilità, precisione e tecnica costruttiva, con la squadra cuneese ancora una volta tra le protagoniste assolute.

Un risultato che riempie d’orgoglio la Presidente Elena Lovera, Il Vicepresidente Nicola Gagino, la Direttrice Laura Blua, il CDA e tutto lo staff di Formedil Cuneo.

«La formazione è il vero fondamento del futuro dell’edilizia» – sottolinea la Presidente Elena Lovera – «Per costruire in sicurezza e con qualità servono conoscenze aggiornate, consapevolezza e la capacità di innovare. Investire nei giovani significa garantire al nostro settore un’evoluzione sostenibile, dove la sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un valore condiviso e profondamente radicato nella cultura del lavoro. I risultati ottenuti a Bari dimostrano che la strada della formazione, della passione e dell’impegno è quella giusta per costruire il domani».

Un doppio successo che rafforza il ruolo di Formedil Cuneo e dell’intero sistema Formedil nella promozione delle competenze, della sicurezza e dell’innovazione nel mondo delle costruzioni.