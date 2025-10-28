 / Economia

Economia | 28 ottobre 2025, 13:06

Turismo, l’assessore Bongioanni: «Un bando da 1,5 milioni di euro per i progetti di promozione delle Atl piemontesi»

Dall’outdoor ai percorsi enogastronomici per raggiungere nuovi mercati, un nuovo sostegno dalla Regione per valorizzare le eccellenze locali. Resterà aperto fino al 25 novembre

Turismo, l’assessore Bongioanni: «Un bando da 1,5 milioni di euro per i progetti di promozione delle Atl piemontesi»

Un bando da un milione e mezzo di euro per sostenere i progetti di promozione turistica 2025 e 2026 delle Atl piemontesi. Lo ha voluto e lanciato l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. Appena pubblicato sulla piattaforma regionale, resterà aperto fino al 25 novembre.

Lo spirito e gli obiettivi li illustra lo stesso assessore Bongioanni: «È il primo bando che va nella direzione programmatica che ho sempre indicato: unire e sviluppare in modo coordinato e armonico progetti di promozione e commercializzazione che sappiano unire turismo, sport e outdoor, enogastronomia ed enoturismo, natura e parchi, e sviluppare anche un asset importante come il turismo business, per valorizzare le nostre eccellenze e raggiungere nuovi segmenti di domanda e nuovi mercati. Per la prima volta il bando indica priorità strategiche che operano in sinergia e coerenza con gli indirizzi previsti dalla programmazione nazionale: una direzione che permetterà ai progetti di accedere anche alle risorse ministeriali messe a disposizione dal Funt, il Fondo Unico Nazionale Turismo».

Il bando è rivolto alle Atl e finanzia progetti di promozione e promo-commercializzazione sviluppati su almeno uno dei seguenti prodotti:

Turismo attivo/outdoor e parchi naturali: escursionismo, cicloturismo, strade storiche di montagna di interesse turistico, ciclovie di interesse regionale e/o locale, trekking, turismo equestre, golf, sport della neve, sport d’acqua, percorsi avventura, percorsi e “sentieri natura” in parchi e aree protette, itinerari spirituali / devozionali, cammini e itinerari dedicati a temi religiosi, storici, culturali, ambientali da percorrere a piedi, in bici o cavallo, itinerari alla scoperta di destinazioni minori, delle tradizioni e dell’artigianato locale.

Arte e cultura: rete museale regionale, patrimonio di forti alpini, castelli e dimore storiche, sistema delle Residenze Reali Sabaude, mostre, festival, città d’arte, antichi borghi…

Enogastronomia ed enoturismo: percorsi e itinerari enogastronomici, valorizzazione dei prodotti tipici ecc.

Turismo business.

Ogni beneficiario potrà presentare 2 progetti singolarmente o in partenariato. I progetti devono avere un impegno minimo di 50mila euro. Il bando li finanzia fino all’80% del costo (fino all’85% di quelli presentati in partenariato): il contributo massimo concedibile è di 120mila euro per i progetti di una singola Atl, di 260mila per quelli presentati da due Atl e sale fino ai 370mila per quelli partecipati da più di due soggetti.

Le azioni finanziabili dal bando comprendono: iniziative di comunicazione, informazione, promozione e promo-commercializzazione tra le quali organizzazione e/o partecipazione a workshop, educational, fiere ed eventi di cui sia evidente la connessione con il tema del progetto; creazione di pagine web, cataloghi dedicati a nuove offerte/prodotti che valorizzino tra l’altro l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e l’intermodalità; produzione di materiale promozionale, campagne pubblicitarie da effettuarsi principalmente presso siti di grande affluenza, quali le grandi stazioni ferroviarie e gli aeroporti, promozione sui social media. E ancora: analisi della domanda e studi per lo sviluppo di prodotti turistici innovativi, accessibili e sostenibili e di brand, attività di formazione degli operatori sui temi dell’accoglienza e della promozione, con particolare riferimento alle tematiche del turismo accessibile e del turismo sostenibile, attivazione/potenziamento di servizi dedicati a target specifici e/o mirati a promuovere il turismo accessibile, come sezioni di siti web predisposti per la fruizione da parte di utenti con disabilità; sviluppo di servizi digitali.

Conclude Bongioanni: «Dalla missione a Osaka al Ttg di Rimini fino all’accordo con la Regione Liguria per la valorizzazione congiunta delle ciclovie, tutti gli indicatori ci dicono che è indispensabile uno sviluppo turistico capace di valorizzare e comunicare le nostre eccellenze e al tempo stesso fare massa critica per aggredire i cambiamenti della domanda e dei mercati. Le priorità e i meccanismi di premialità individuati dal bando offrono indicazioni concrete per andare verso questo obiettivo».

c.s.

