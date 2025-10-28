Ad Alba il Premio AICA 2025: il meglio della comunicazione ambientale

Sabato 22 novembre torna ad Alba il Premio AICA 2025, riconoscimento nazionale e internazionale per i migliori comunicatori ambientali. La cerimonia si svolgerà presso la Sala Bussi del Seminario Vescovile (piazza Vittorio Veneto 1) e premierà realtà e protagonisti che si distinguono per chiarezza e capacità di coinvolgimento nella comunicazione ambientale.

In questa edizione il focus è il "Premio CliCAlp", dedicato a giornalisti che hanno elaborato reportage sul cambiamento climatico nei territori transfrontalieri ALCOTRA (provincia di Cuneo e dipartimenti francesi alpini). Candidati: Daniele Cat Berro (climatologo e divulgatore), "L'ultima goccia - Viaggio lungo il Po" (podcast Chora Media) e "Sulle tracce dei cambiamenti climatici" (video del Parco Fluviale Gesso Stura).

Per la categoria "Comunicare i cambiamenti climatici" (reportage a livello nazionale e internazionale) i candidati sono: "Scrivo da un Paese che non esiste" (ANSO), "Il prezzo che paghiamo" (documentario Greenpeace) e "Threshold" (podcast Auricle Productions).

I vincitori saranno scelti dal Comitato Scientifico AICA e dal voto popolare, attivo fino al 18 novembre al link: https://www.envi.info/it/premio-aica-2025-votazioni/

L'ingresso all'evento è gratuito. Per registrarsi: biglietto su Eventbrite.

La cerimonia si concluderà con un aperitivo dedicato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, con focus sui RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).