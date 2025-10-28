 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 28 ottobre 2025, 15:44

Ad Alba il Premio AICA 2025: il meglio della comunicazione ambientale

Sabato 22 novembre la cerimonia di premiazione. Riconoscimenti a giornalisti che raccontano il cambiamento climatico a livello locale e internazionale

Ad Alba il Premio AICA 2025: il meglio della comunicazione ambientale

Sabato 22 novembre torna ad Alba il Premio AICA 2025, riconoscimento nazionale e internazionale per i migliori comunicatori ambientali. La cerimonia si svolgerà presso la Sala Bussi del Seminario Vescovile (piazza Vittorio Veneto 1) e premierà realtà e protagonisti che si distinguono per chiarezza e capacità di coinvolgimento nella comunicazione ambientale.

In questa edizione il focus è il "Premio CliCAlp", dedicato a giornalisti che hanno elaborato reportage sul cambiamento climatico nei territori transfrontalieri ALCOTRA (provincia di Cuneo e dipartimenti francesi alpini). Candidati: Daniele Cat Berro (climatologo e divulgatore), "L'ultima goccia - Viaggio lungo il Po" (podcast Chora Media) e "Sulle tracce dei cambiamenti climatici" (video del Parco Fluviale Gesso Stura).

Per la categoria "Comunicare i cambiamenti climatici" (reportage a livello nazionale e internazionale) i candidati sono: "Scrivo da un Paese che non esiste" (ANSO), "Il prezzo che paghiamo" (documentario Greenpeace) e "Threshold" (podcast Auricle Productions).

I vincitori saranno scelti dal Comitato Scientifico AICA e dal voto popolare, attivo fino al 18 novembre al link: https://www.envi.info/it/premio-aica-2025-votazioni/

L'ingresso all'evento è gratuito. Per registrarsi: biglietto su Eventbrite.

La cerimonia si concluderà con un aperitivo dedicato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, con focus sui RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium