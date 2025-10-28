 / Eventi

Eventi | 28 ottobre 2025, 16:20

Boves ricorda i caduti nella festa dell'Unità Nazionale

Martedì 4 novembre in piazza Italia l'omaggio al monumento con deposizione della corona d'alloro, seguito dalla Messa in onore di San Carlo

Martedì 4 novembre Boves celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia solenne dedicata al ricordo dei caduti. Alle ore 17, in piazza Italia, avrà luogo l'omaggio al monumento con la deposizione della corona d'alloro, un momento di raccoglimento e rispetto per coloro che hanno dato la vita per la libertà e l'indipendenza del Paese.

La comunità bovesana è invitata a partecipare a questo importante appuntamento civile, che rappresenta l'occasione per rinnovare i valori di coesione e solidarietà che la ricorrenza richiama.

Al termine della cerimonia, alle ore 18, seguirà la Messa in onore di San Carlo presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, completando così una giornata dedicata alla memoria e alla spiritualità.


 

redazione

