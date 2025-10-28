Cinema Monviso: due road movie per scoprire se stessi

Il Cinema Monviso propone una settimana di programmazione che alterna introspezione e paesaggio, con due film che invitano alla riflessione e al viaggio. Dal 30 ottobre al 2 novembre sarà in sala “Le città di pianura”, diretto dal regista veneto Francesco Sossai. Il film, di produzione italiana, è un road movie, ovvero rientra nella categoria di film in cui i protagonisti fanno un viaggio e ne escono cambiati. La trama è piuttosto semplice: mentre sono a Venezia in cerca di bar dove bere un ultimo bicchiere due amici sulla cinquantina, Carlobianchi (Sergio Romano) e Doriano (Pierpaolo Capovilla), incontrano un timido studente, Giulio (Filippo Scotti). Giulio si unisce a loro e a quel punto la ricerca dell’ultima bevuta diventa un viaggio in auto di un giorno attraverso la provincia veneta. Le proiezioni iniziano giovedì 30 ottobre alle ore 21, proseguono venerdì 31 alla stessa ora, e si intensificano nel fine settimana con tre orari disponibili sia sabato 1° novembre che domenica 2: alle 16, alle 18.30 e alle 21.

A partire da lunedì 3 novembre, il pubblico potrà assistere a “Il mio cammino”, opera del regista australiano Bill Bennett: un uomo australiano, quasi sessantenne, intraprende gli 800 chilometri del Cammino di Santiago senza un motivo preciso. Lungo il Cammino Francese, tra fatica, dolore e incontri inattesi, si apre a un viaggio interiore che lo segnerà per sempre. “Il mio Cammino” è un racconto sincero e toccante, capace di restituire ai pellegrini la magia del “camino” e di incantare chi sogna di viverlo. Il film sarà proiettato lunedì 3 e martedì 4 novembre alle ore 21.

Infine, si rende noto che mercoledì 5 novembre, alle ore 21, si svolgerà una conferenza di ProNatura.

La programmazione del Cinema Monviso si conferma attenta alla qualità e alla varietà, proponendo titoli capaci di coinvolgere lo spettatore con storie autentiche e visioni d’autore.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento https://www.cuneocultura.it/cinema/cinema-monviso/programmazione/. In alternativa, è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444.666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento all’indirizzo ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione.