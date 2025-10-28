Cuneo cammina per la solidarietà: quest'anno una STRACÔNI da record, con 21 mila iscritti [FOTO e VIDEO]

Domenica 9 novembre 2025 Cuneo tornerà a muoversi insieme per la STRACÔNI, la storica camminata non competitiva che da oltre quarant’anni unisce sport, comunità e solidarietà. Nata nel 1979 come semplice passeggiata popolare, la manifestazione è oggi un simbolo cittadino e uno degli appuntamenti più partecipati del Piemonte.

E la presentazione dell'evento ha meritato un palcoscenico importante, la sala Giunta del Grattacielo della Regione. Erano presenti il presidente Alberto Cirio con gli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l'assessore allo Sport Valter Fantino e il presidente dell'asd Il Podio Fabrizio Giai.

Cirio, nel suo intervento, ha dichiarato: "Questo evento è diventato importante negli anni, perché ha saputo attirare appassionati dello sport che creano turismo e che sanno mantenere davvero vive le nostre comunità. Lo sport, in alcuni paesi europei, vede una parte di bilancio fissa all'interno del bilancio sanitario. Perché così facendo crei prevenzione. Come Regione e istituzioni dobbiamo fare questi ragionamenti".

Così l'assessore Marco Gallo "La Stracôni è molto più di una corsa: è un simbolo di comunità, di partecipazione e di radicamento nel territorio. Per oltre quarant’anni ha saputo crescere senza perdere la sua anima, diventando un punto di riferimento tra gli eventi sportivi per Cuneo e per tutto il Piemonte. La presentazione al Grattacielo della Regione rappresenta un riconoscimento al valore che questa manifestazione ha saputo costruire nel tempo: una storia di sport, ma anche di inclusione e di impegno sociale che oggi parla a tutto il Piemonte. Dietro ogni passo della Stracôni c’è infatti un messaggio di inclusione, di sostenibilità e di solidarietà: valori che coincidono pienamente con la visione della Regione, attenta a costruire legami forti.

Anche lo slogan di quest’anno, “Legami che sciolgono nodi”, racconta la capacità di questa manifestazione di trasformare un gesto semplice come quello del camminare insieme in un atto collettivo e di partecipazione.

È questo lo spirito con cui vogliamo continuare a sostenere e valorizzare le grandi iniziative del nostro territorio, perché da esperienze come la Stracôni passa l’identità viva e autentica del Piemonte".



"È un evento che ho avuto la fortuna di vivere e camminare - ha detto l'assessore Paolo Bongioanni -, quindi ho visto il vero percorso di crescita e di coinvolgimento della camminata all'interno della città. È un momento in cui si sta insieme e si partecipa uniti, un'occasione straordinaria di unione e di comunità dove saranno in migliaia a camminare e chi vuole anche a correre. Come Regione in questo settore abbiamo stanziato un milione e mezzo di euro per gli eventi agonistici, questo bando chiuderà il 13 novembre e sono sicuro che anche qui la StraConi sarà protagonista".

La sindaca Manassero era presente con l'assessore Fantino. "Questo evento coglie anche quelle sensibilità che tutti insieme dobbiamo portare avanti; quest'anno c'è il tema della pace e non è un passaggio scontato. Ma c'è sopratutto un tema su cui l'amministrazione lavora: nel mese di novembre il 25 si ricorda la lotta alla violenza contro le donne e in città dedichiamo un intero mese a questo tema. La StraConi Red proporrà ai partecipanti attraverso il colore una sensibilità che riteniamo tutti importante".

Così il presidente Giai: "Oggi concretizziamo quello che è il nostro obiettivo, perché quella che è una banale passeggiata ha al suo interno molti contenuti e valori. Quello a cui miriamo è dimostrare che le risorse che ci affidano le istituzioni sono sfruttate nel modo corretto. Quest'anno con 21mila pettorali venduti distribuiremo 105mila euro dimostrando come l'evento sta in piedi sugli sponsor e come loro sostengano la buona riuscita. Se raccoglieremo ulteriori risorse faremo un evento più completo, ma l'obiettivo è donare il tutto ad associazioni e scuole sportive".

L’edizione numero 42 porterà in strada oltre 21.000 partecipanti per un percorso urbano di circa 8 chilometri, con partenza da piazza Galimberti.

Il ricavato della vendita dei pettorali — 5 euro ciascuno — sarà interamente devoluto a scuole e associazioni del territorio, per un contributo complessivo di 105.000 euro. Dalla sua nascita, la STRACÔNI ha già distribuito quasi 1,7 milioni di euro in progetti sociali e sportivi.

Il tema scelto per quest’anno, “Legami che sciolgono nodi”, richiama la forza delle relazioni e il valore della fiducia.

Un messaggio che attraverserà tutta la STRACÔNI WEEK (7-9 novembre), con il nuovo spazio CirCûniC, tendone di circo contemporaneo che ospiterà spettacoli gratuiti di danza, teatro fisico e performance della compagnia blucinQue Nice, oltre a serate di ballo aperte a tutti in collaborazione con Imperial Dance.

Tra le novità del 2025 anche la partnership con Arenaways, che offrirà treni gratuiti per i partecipanti su due linee dedicate, e la collaborazione con Cuneo Airport, coinvolto nella lotteria solidale “Cammina e Vinci”.

Durante i tre giorni della manifestazione, piazza Galimberti ospiterà il Villaggio delle Proposte e il Villaggio Salute, con incontri, laboratori e attività gratuite per il benessere di tutta la famiglia. Sabato 8 novembre tornerà anche la Michelin Fast Cuni, corsa su strada valida per il Campionato Piemontese sui 10 km.

Grazie al sostegno di Banca di Caraglio, Olimac e numerosi sponsor locali, la STRACÔNI si conferma come una festa di popolo e un gesto collettivo di solidarietà: una Cuneo che, camminando insieme, continua a costruire legami che uniscono e sciolgono i nodi.

Di seguito pubblichiamo il video con le interviste e le dichiarazioni complete.