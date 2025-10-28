Grande successo per "Muoviti Alba": 150 persone al Centro Sportivo Paolo Brusco [FOTO]

Oltre 150 persone, tra cui una settantina di bambini dai 5 agli 11 anni, hanno preso parte alla seconda giornata del progetto “Muoviti Alba”, domenica 26 ottobre al Centro Sportivo “Paolo Brusco” di via Pinot Gallizio, nel quartiere Moretta.

L’iniziativa itinerante nei centri sportivi cittadini, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba in collaborazione con le società sportive cittadine, i Comitati di quartiere e con il supporto della Fondazione Crc, ha confermato ancora una volta il suo successo, offrendo un pomeriggio di movimento, gioco e condivisione per tutta la famiglia.

La giornata è iniziata alle 15:30 con un momento di attività ludico-motorie genitori e figli insieme. Dopo la merenda, le attività sono proseguite con sessioni dedicate: i bambini si sono cimentati in pallavolo, calcio e rugby, mentre gli adulti hanno potuto partecipare a una lezione di functional gym.

Il prossimo appuntamento con “Muoviti Alba”, gratuito e senza necessità di prenotazione, è già fissato per domenica 30 novembre, con un nuovo pomeriggio di sport aperto a tutte le famiglie albesi.

L’assessore allo Sport Davide Tibaldi: «Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e del clima positivo che si è respirato durante la giornata. “Muoviti Alba” vuole essere un invito a vivere lo sport come occasione di benessere e socialità per tutta la famiglia. Un ringraziamento particolare va alle associazioni sportive Asd San Paolo Sport, Asd Santa Margherita, Pallavolo Alba e Alba Rugby, oltre al Comitato di quartiere Moretta, per la preziosa collaborazione e l’entusiasmo con cui hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa».