 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 28 ottobre 2025, 07:20

Novembre di festa con la Pro Loco di Camo: beneficenza e buona tavola alla bocciofila

Una serata di giochi solidali il 15 novembre e la tradizionale “Cena con Bollito” il 21: due appuntamenti per condividere allegria e sostenere le associazioni del territorio

Novembre di festa con la Pro Loco di Camo: beneficenza e buona tavola alla bocciofila

La Pro Loco di Camo organizza per il mese di novembre due eventi all’insegna della condivisione e della festa presso la bocciofila di Camo.

Si inizia sabato 15 con la China di Beneficenza. A partire dalle 20.30 si giocherà a china con tanti ricchi premi e tombola finale e a seguire la Pro Loco offrirà uno “spuntino” a tutti.

Il ricavato verrà in parte devoluto a: Volontari Protezione Civile, Amici dei Vigili del Fuoco e A.V.A.V sedi di Santo Stefano Belbo.

Si proseguirà venerdì 21 con “Cena con Bollito” alle ore 20, in collaborazione con il Catering Sandra e Paolo di Ricca d’Alba, si potranno gustare: 2 antipasti, gran bollito misto, tortellini in brodo, 2 dolci (bevande incluse) al costo di € 30 a persona e € 15 bambini.

Prenotazioni (Whatsapp) 33802459206 Paolo e 3284853557 Alessandro.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium