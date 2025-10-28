Novembre di festa con la Pro Loco di Camo: beneficenza e buona tavola alla bocciofila

La Pro Loco di Camo organizza per il mese di novembre due eventi all’insegna della condivisione e della festa presso la bocciofila di Camo.
Si inizia sabato 15 con la China di Beneficenza. A partire dalle 20.30 si giocherà a china con tanti ricchi premi e tombola finale e a seguire la Pro Loco offrirà uno “spuntino” a tutti.
Il ricavato verrà in parte devoluto a: Volontari Protezione Civile, Amici dei Vigili del Fuoco e A.V.A.V sedi di Santo Stefano Belbo.
Si proseguirà venerdì 21 con “Cena con Bollito” alle ore 20, in collaborazione con il Catering Sandra e Paolo di Ricca d’Alba, si potranno gustare: 2 antipasti, gran bollito misto, tortellini in brodo, 2 dolci (bevande incluse) al costo di € 30 a persona e € 15 bambini.
Prenotazioni (Whatsapp) 33802459206 Paolo e 3284853557 Alessandro.