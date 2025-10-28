Riparte la rassegna “A Borgo… giovedì con l’autore”

Il 30 ottobre, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo, prende avvio la nuova stagione 2025/2026 della rassegna letteraria “A Borgo… giovedì con l’autore”. Il primo appuntamento è dedicato alla presentazione del romanzo “Bussa tre volte” dell’esordiente Riccardo Romagnoli, edito da Nerusubianco Edizioni.



Ambientato tra le Alpi Marittime cuneesi e i confini liguri, il libro segue le indagini del capitano Alfredo Miccichelli, detto “Miccia”, e del suo collega Ivan, in un intreccio di depistaggi, tensioni e verità nascoste.



A dialogare con l’autore sarà Gabriele Giraudo, giovane scrittore esordiente. Le letture saranno affidate a Enrico Gallo e Luca Armando.



Per informazioni: biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it - tel. 0171 265 555.





