Eventi | 28 ottobre 2025, 17:19

Riparte la rassegna “A Borgo… giovedì con l’autore”

Il primo appuntamento giovedì 30 è dedicato alla presentazione del romanzo “Bussa tre volte” dell’esordiente Riccardo Romagnoli, edito da Nerusubianco Edizioni

Il 30 ottobre, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo, prende avvio la nuova stagione 2025/2026 della rassegna letteraria “A Borgo… giovedì con l’autore”. Il primo appuntamento è dedicato alla presentazione del romanzo “Bussa tre volte” dell’esordiente Riccardo Romagnoli, edito da Nerusubianco Edizioni.

Ambientato tra le Alpi Marittime cuneesi e i confini liguri, il libro segue le indagini del capitano Alfredo Miccichelli, detto “Miccia”, e del suo collega Ivan, in un intreccio di depistaggi, tensioni e verità nascoste.

A dialogare con l’autore sarà Gabriele Giraudo, giovane scrittore esordiente. Le letture saranno affidate a Enrico Gallo e Luca Armando.

Per informazioni: biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it - tel. 0171 265 555.
 


 

