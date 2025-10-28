SonicWunderkammer, le sculture sonore di Fausto Balbo trasformano Palazzo Samone

Le sale settecentesche di Palazzo Samone a Cuneo si trasformano in uno straordinario paesaggio sonoro con SonicWunderkammer, la personale di Fausto Balbo che inaugura venerdì 7 novembre alle ore 18 e resterà visitabile fino al 23 novembre.

Organizzata dall'Associazione Culturale Origami nell'ambito della rassegna Fonorama, la mostra propone un'immersione nelle sculture sonore dell'artista di Garessio. Le opere abitano gli spazi come presenze vive: dialogano, si contaminano e si attivano al passaggio del visitatore, creando un ambiente eterogeneo e intimo, una vera e propria "camera delle meraviglie del suono".

Le sculture di Balbo intrecciano memoria, materia e tecnologia in una poetica personale dove la macchina non è semplice strumento, ma organismo vivo capace di generare emozioni e riflessioni. Realizzate spesso con materiali di riciclo e retro-tecnologia, le opere rivelano il suono nella sua dimensione più intensa e immediata, offrendo uno sguardo originale sulla tecnologia e sul tempo che scorre. Il percorso invita il visitatore a scoprire ciò che agisce nell'invisibile: vibrazioni, campi elettromagnetici e impulsi che mettono in moto la scultura, rendendo percepibile l'impercettibile.

La mostra è aperta martedì-venerdì 16-20, sabato e domenica 10-13 e 16-20 (chiuso lunedì).

Con patrocinio del Comune di Cuneo e contributo della Fondazione CRC.