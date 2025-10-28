 / FACEBOOK

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

FACEBOOK | 28 ottobre 2025, 16:12

Castagnito, trovato un gatto smarrito in frazione Baraccone

L'associazione Amici di Zampa cerca il proprietario

Castagnito, trovato un gatto smarrito in frazione Baraccone

Un nuovo appello arriva dall’associazione Amici di Zampa di Alba: un gatto maschio, socievole e già sterilizzato, è stato trovato venerdì 17 ottobre presso la Proteco di Castagnito.
L’animale si mostra abituato al contatto umano e in buone condizioni, segno che potrebbe appartenere a qualcuno della zona. Attualmente si trova al gattile in località Toppino ad Alba, accudito dai volontari in attesa di essere riconsegnato alla sua famiglia.

Chi lo avesse smarrito o riconoscesse il micio può contattare Barbara (335 6915647) o Paolo (347 5924197) dell’associazione Amici di Zampa.
In caso di mancata risposta, è possibile inviare un sms.

Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) - 🔗 Facebook: @amicidizampaAlba

Gabriella Fazio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium