Castagnito, trovato un gatto smarrito in frazione Baraccone

Un nuovo appello arriva dall’associazione Amici di Zampa di Alba: un gatto maschio, socievole e già sterilizzato, è stato trovato venerdì 17 ottobre presso la Proteco di Castagnito.

L’animale si mostra abituato al contatto umano e in buone condizioni, segno che potrebbe appartenere a qualcuno della zona. Attualmente si trova al gattile in località Toppino ad Alba, accudito dai volontari in attesa di essere riconsegnato alla sua famiglia.

Chi lo avesse smarrito o riconoscesse il micio può contattare Barbara (335 6915647) o Paolo (347 5924197) dell’associazione Amici di Zampa.

In caso di mancata risposta, è possibile inviare un sms.



Amici di Zampa – Alba, Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) - 🔗 Facebook: @amicidizampaAlba