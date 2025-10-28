Racconigi: la lista civica di Patrizia Gorgo attacca l’amministrazione Oderda: “Oltre mezzo milione di euro per una pista ciclabile nel degrado”

“Le segnalazioni di molti cittadini e un recente comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Racconigi ci offrono lo spunto per una riflessione: apprendiamo che l’amministrazione comunale spenderà a breve la somma di 40 mila euro per il rinforzo di un ponticello presente lungo il percorso della controversa pista ciclabile di via Stramiano”.

Così inizia la nota diffusa dalla lista civica di Patrizia Gorgo, che torna a puntare i riflettori sull’opera tanto discussa.

“I 40mila euro vanno ad aggiungersi ai 450 mila euro già spesi per la sua costruzione, sfondando così la soglia psicologica del mezzo milione di euro! – sottolinea il gruppo –. Questa incredibile cifra è quanto è costata, fino ad ora, quella che sulla carta dovrebbe essere una pista ciclabile, ma che nella realtà si traduce in un sentiero inghiaiato di un chilometro e mezzo, collocato dentro un campo agricolo ed ormai largo, in alcuni punti, non più di due metri”.

La lista civica denuncia uno stato di degrado evidente, con la carreggiata ristretta dall’erba e dalle piante selvatiche: “Il sedime, dai tre metri originari, ha ceduto spazio alla vegetazione che in più punti l’ha aggredita, a causa di scelte progettuali inefficaci e della mancata manutenzione da parte dell’amministrazione Oderda”.

Nel mirino anche le panchine naturali in ‘lose’ di pietra completamente ricoperte di vegetazione e i cartelli di segnalazione sradicati e abbandonati a terra.

“Come gruppo di opposizione – prosegue la nota – abbiamo sempre espresso dubbi sul progetto e sull’ostinazione nel volerlo realizzare in quei termini. Come si può spendere oltre mezzo milione di euro per un percorso di soli 1,5 km, realizzato consumando terreno agricolo fertile e che si reimmette sulla stessa strada carrabile da cui parte? Prima la si definisce pericolosa, poi improvvisamente non lo è più”.

La lista Gorgo accusa l’amministrazione Oderda di aver abbandonato l’opera al suo destino: “Dopo aver voluto un percorso dal costo chilometrico da Guinness dei primati, non fa nulla per mantenerlo in condizioni decorose. Ci chiediamo se il cantiere si possa davvero considerare chiuso, visto che mancano del tutto gli arredi urbani previsti nel progetto e mai installati”.

Il gruppo pone anche un’altra domanda: “Che fine ha fatto la messa in sicurezza di via Stramiano, in prossimità del Centro Cicogne, richiesta dalla Regione Piemonte che ha cofinanziato l’opera?”

Per chiarire la propria posizione, la lista civica precisa: “Non accettiamo che qualcuno ci definisca ‘quelli del no’. La mobilità sostenibile era un punto centrale del nostro programma elettorale, valorizzando le strade bianche, i sentieri sul Maira e i collegamenti con le frazioni. Ma sostenibilità significa anche rispetto delle risorse pubbliche e manutenzione delle opere realizzate”

La nota si chiude con un richiamo al ruolo dell’opposizione: “Nel rispetto del mandato ricevuto, continueremo ad ascoltare i cittadini, a raccogliere le loro segnalazioni e a vigilare sull’operato dell’amministrazione, con impegno e spirito costruttivo, nell’interesse di tutti i racconigesi”.