Regione, approvato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia a sostegno delle imprese della pet economy piemontese

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federica Barbero a sostegno delle imprese e dei professionisti piemontesi che operano nel settore della pet economy, con particolare riferimento alle specie selvatiche e esotiche.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione del testo e siamo certi che il Governo ascolterà la voce dei tanti professionisti e imprenditori piemontesi che hanno sempre lavorato correttamente, nel rispetto delle regole” ha dichiarato Barbero.

Il Decreto Legislativo 135/2022, che dà attuazione al regolamento europeo 2016/429 in materia di commercio, importazione e detenzione di specie selvatiche ed esotiche, prevede l’introduzione di elenchi di specie vietate e nuove misure restrittive finalizzate alla tutela della biodiversità e della salute pubblica. Tuttavia, la definizione dei decreti attuativi potrebbe anche avere ripercussioni significative su migliaia di operatori, dagli allevatori ai negozianti, fino alle strutture veterinarie, che da anni lavorano nel pieno rispetto della normativa vigente.

“Noi condividiamo pienamente gli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria espressi nel decreto – conclude Barbero, - ma riteniamo fondamentale che tali misure siano accompagnate da una valutazione approfondita delle ricadute economiche che ne deriverebbero, per trovare il giusto bilanciamento che consenta la prosecuzione delle attività senza andare a scapito del benessere degli animali o la protezione di determinate specie. Ricordiamo poi che il Piemonte vanta una lunga tradizione di cura e allevamento di animali esotici: basti pensare alla Ménagerie di Stupinigi, che fin dall’epoca di re Carlo Felice, nella prima metà dell’Ottocento, ospitava un vario assortimento di specie provenienti da altri continenti, tra cui un elefante indiano, canguri, bradipi, scimmie e marebù”.