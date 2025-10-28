Educazione stradale e sicurezza: al via il progetto “Piccole ruote crescono” a Roccavione e Cuneo

La Motorizzazione Civile di Torino, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e la Consulta Frazioni e Quartieri di Cuneo, organizza un ciclo di appuntamenti per sensibilizzare soprattutto il comportamento dei giovani utenti delle strade.

La mattina del 31 ottobre, presso l’Istituto Comprensivo di Robilante, sede di Roccavione, si parlerà di “Piccole ruote crescono”, riservato all’educazione stradale per la scuola primaria.

Interverranno la Dott.ssa Stefania Bosio, direttore della Motorizzazione Civile di Torino, cui seguiranno l’ing. Ettore Pirisi, coordinatore commissione sicurezza FMI, il dott. Carlo Rivellini della commissione medica FMI, il prof. Enrico Garino della commissione educazione stradale FMI ed il dott. Alessandro De Gregori, referente regionale educazione stradale FMI.

Il Prof. Enrico Garino spiega ai ragazzi come comportarsi alla guida di un motorino. Si replica alle ore 20 presso il centro incontri Don Marro di Cuneo dove si parlerà di “In moto in sicurezza in Provincia di Cuneo”.

Gli altri due incontri avranno luogo la mattina di domenica 7 novembre, nuovamente presso l’Istituto Comprensivo di Robilante, sede di Roccavione con “Io… non me la bevo!” e giovedì 20 novembre, alle ore 18, presso il Centro Incontri Don Marro di Cuneo, che chiuderà il ciclo di appuntamenti con “Muoversi in sicurezza sulla strada”.

Prendere questa iniziativa ha comportato un grande sforzo da parte degli organizzatori, ma siamo sicuri che verrà ripagato da quanto impareranno e metteranno in pratica i giovani uditori.