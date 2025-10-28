BASKET DR2 / Le Pantere si sciolgono negli ultimi minuti: Nichelino vince 53-51

La Gerbaldo incappa nella prima sconfitta stagionale alla seconda giornata di campionato giocata fuori casa contro Nichelino, mercoledì 22 ottobre.

Coach Abrate sa che si tratterà di una partita insidiosa per cui raccomanda ai suoi di cercare di mantenere un ritmo alto per far fronte all’esperienza degli avversari, squadra praticamente identica rispetto alla passata stagione che riesce a tener testa alle Pantere nei primi due quarti.

Al rientro dagli spogliatoi, la Gerbaldo è in grado di accumulare un vantaggio di 9 punti con cui si appresta al finale di gara. Pare un buon vantaggio da gestire, ma i ragazzi di coach Abrate si fanno progressivamente rimontare negli ultimi 10 minuti da una Nichelino mai doma, brava a segnare nei momenti decisivi e perforare la difesa biancorossa che però concede troppo. Al termine di un finale al cardipalma Nichelino completa la rimonta e si porta a casa la contesa.

Coach Stefano Abrate: «Nichelino è una squadra ruvida ed esperta , chiaramente il campo di ridotte dimensioni agevola il loro stile di gioco. Avremmo dovuto essere più concreti e precisi nelle numerose situazioni di tiro che abbiamo creato , invece abbiamo commesso troppi errori. Altro aspetto negativo , i 20 punti concessi nell’ultimo quarto, quando ne avevamo subiti solo 33 nelle prime 3 frazioni. Peccato, occasione un po’ sprecata ma servirà a capire cosa possiamo fare meglio esprimendo tutte le nostre potenzialità».

Domenica 02/11 si torna al Palaferrua per la 3ª giornata di campionato dove Savigliano riceverà Condove, altra Squadra temibile e reduce da un bel successo in casa di Abet Bra. Servirà il grande supporto del tifo biancorosso per un pronto riscatto da parte delle Pantere.

FULMINI NICHELINO 53 – GERBALDO SAVIGLIANO 51

14-16, 14-14, 5-12, 20-9

Savigliano: Dimaria, Eandi, Carena, Giordano, Maero, Eula, Mellano, Giraudo, Cardone, Rivoira, Marchetti, Ambrosino. All.: Abrate