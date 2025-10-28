 / Sport

Sport | 28 ottobre 2025, 18:16

BASKET SERIE C INTERREGIONALE/ Savigliano non si ferma: Torino Teen Basket battuta 80-62

Secondo successo consecutivo per le Pantere. Coach Siclari: «Abbiamo fatto un passo in avanti nel gioco corale». Sabato sfida a Lerici

Una Cogal convincente supera Torino Teen Basket nell’appuntamento casalingo di domenica sera. Le Pantere, dopo la sconfitta patita contro Arona la scorsa settimana, hanno ripreso la marcia inanellando due vittorie e rifacendosi subito sotto alla testa ora comandata in solitaria da Cus Torino a punteggio pieno.
I saviglianesi tornano a schierare con continuità i soliti protagonisti grazie al rientro di Bonatti dagli acciacchi patiti negli scorsi giorni, ma il primo quarto è in sostanziale equlibrio, con il solo Abrate capace di entrare subito in partita. Nei dieci minuti successivi si accende però Agbogan che mette a referto 14 dei suoi 16 punti totali nella frazione spingendo le Pantere verso il parziale poi rivelatosi decisivo.

I ragazzi di Siclari chiudono all’intervallo sul +15 e rientrati in campo, pur non trovando la strada per chiudere definitivamente la contesa, riescono a gestire e incrementare leggermente il proprio vantaggio.

«Abbiamo fatto un passo in avanti come squadra nel concetto di condividere la palla e nel secondo quarto abbiamo avuto la nostra migliore espressione di gioco – il punto di vista di coach Siclari -. Siamo stati però meno bravi nel secondo tempo a non chiudere definitivamente la gara ma, in ogni caso, non ci siamo mai dovuti preoccupare di difendere i 2 punti. Ora torniamo in palestra per continuare a lavorare e per trovare il nostro miglior gioco».

Le Pantere saranno impegnate questo sabato in Liguria contro Landini Lerici, formazione che si trovca attualmente nella pancia della classifica e che arriva dal rotondo successo ottenuto contro Azimut Vado. Palla a due in programma alle 18.

COGAL SAVIGLIANO 80 – TORINO TEEN BASKET 62
17-15, 31-18, 14-13, 18-16

Savigliano: Romerio 4, Bonatti 13, Origlia, Agbogan 16, Abrate 23, Robutti, Pulina 10, Inglese 3, Giorsino, Amateis, Molinario 3, Gioda 8. All.: Siclari

