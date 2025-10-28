VOLLEY / Volley Savigliano, ottobre si chiude con due vittorie giovanili

Si chiude bene il mese di ottobre per il Volley Savigliano, che esulta per i primi due successi con le proprie squadre giovanili, ottimo viatico per un novembre intenso, che vedrà tutte le compagini all’opera.
Serie D
La giovanissima squadra saviglianese affrontava nel weekend il Mercatò Alba, una formazione più strutturata con individualità importanti, che mettono in difficoltà i biancoblù. Privi di La Corte, out per motivi di salute, i ragazzi di coach Piovano lottano a lungo, ma non riescono a vincere set. “Il fatto che i risultati tardino ad arrivare non ci deve distogliere dal nostro obiettivo che è quello di continuare a lavorare per alzare l'asticella”, il pensiero dello staff tecnico.
Prossimo appuntamento al palazzetto di Racconigi, dove i saviglianesi ospiteranno la corrazzata Villanova Volley.
Under 17
Tra le mura amiche, i saviglianesi portano a casa tre punti importanti proprio contro Villanova. La prestazione del gruppo griffato GrandaCar non è proprio brillantissima, ma la voglia di vincere ha prevalso sul verdetto finale.
Prossimo appuntamento domenica 2 novembre alle ore10.30 nella palestra dell’ITIS di Cuneo, dove i ragazzi di Dimitri e Caula se la vedranno con la formazione del Lab Trabel Mercatò Cuneo Volley Fioi.
Under 15
Nella prima giornata casalinga arrivano i tre punti anche per i giovani portacolori dell’Under 15. Partita mai messa in discussione dalla Scuola Pallavolo Cuneo, con i ragazzi dell’Unipolsai Mellano Cristiano che giocano una pallavolo ordinata mantenendo alta la concentrazione.
Prossimo appuntamento sabato 1 novembre alle ore 15.30 nella palestra Brofferio di Asti, dove affronteranno i padroni di casa dell’Asd Revolution Asti.
I risultati del weekend del 25-26 ottobre
Serie D
Mercatò Alba 3
Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 0
(25-17, 25-18, 25-17)
Banca Crs Savigliano Rs Racconigi: Gallo, Gemma K, Marassi, Mondino, Giordana, Uka, Negro, Bonannini. Liberi Ballario, Iemma, Allenatore: Piovano, Giaccardi. Dirigente: Negro.
Under 17
GrandaCar Volley Savigliano 3
Villanova Volley 1
(25-19, 20-25, 25-17, 25-21)
GrandaCar Volley Savigliano: Marassi (K), Mina, Chialva, Dichiera, Uka, Abrate, Mondino, Cavallotto, Negro, Ruatta, Chiesa, Ambrogio. Allenatori: Dimitri, Caula. Dirigente: Mondino.
Under 15
Unipolsai Mellano Cristiano 3
Lab Travel Scuola di pallavolo Cuneo 0
(25-17, 25-22, 25-19)
Unipolsai Mellano Cristiano: Assalve, Cambiano (K), D'Amelio, Bongioanni, Gandolfo, Gosmar, Isoardi, Pirra, Novaresio, Bosio, Catanzariti. Allenatori: Sankara, Fundone.