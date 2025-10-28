ANAS: lavori sui giunti di dilatazione a Mondovì e Robilante, limitazioni al traffico

ANAS comunica importanti limitazioni al traffico in provincia di Cuneo per interventi di manutenzione ordinaria sui giunti di dilatazione.
Tangenziale di Mondovì: dal 29 al 31 ottobre
A partire dalle 7:00 di mercoledì 29 ottobre e fino alle 19:00 di venerdì 31 ottobre, sulla rampa di uscita della Tangenziale (SS704) in prossimità dell'ingresso in A6, sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo per la Zona Industriale di Mondovì. Gli utenti proseguiranno sulla viabilità locale (corso Francia, via Tanaro) fino alla rotatoria d'accesso all'autostrada. Chiusa anche la rampa di ingresso in tangenziale dalla Zona Industriale verso A6.
Non sono previste limitazioni per chi proviene dall'A6 in direzione Villanova Mondovì.
Statale 20 a Robilante: dal 31 ottobre al 3 novembre
A partire dalle 17:00 di venerdì 31 ottobre e fino alle 7:00 di lunedì 3 novembre, sarà chiusa al traffico la rampa dello svincolo "Buzzi" di uscita dalla statale 20 per chi proviene da Borgo San Dalmazzo in direzione Limone Piemonte verso la Zona Industriale di Robilante.
Per aggiornamenti sulla situazione del traffico in tempo reale consultare l'app "VAI" di ANAS. Informazioni al numero verde 800.841.148.