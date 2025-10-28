PALLAVOLO / Infrasettimanale in casa per Honda Cuneo Granda Volley: c'è Il Bisonte Firenze

Dopo la sconfitta contro Perugia, la Honda Cuneo Granda Volley è pronta per scendere nuovamente in campo: nella tana delle Gatte arriva Il Bisonte Firenze per la seconda sfida infrasettimanale della stagione.

Fischio d’inizio mercoledì 29 ottobre alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su VBTV. Le Gatte si trovano al sesto posto in classifica grazie ai 9 punti conquistati, mentre le toscane viaggiano in settima posizione con 6 punti.

“Mi piace poter vivere la settimana in modo canonico, perché ho un gruppo giovane, di ragazze che hanno bisogno di lavorare – ha commentato François Salvagni alla vigilia del match –. Tuttavia il calendario ci propone questa serie di impegni ravvicinati e la prendiamo come un’opportunità, non per riprenderci, ma per continuare il nostro cammino. Quest’anno il campionato è durissimo per tutti, si vede dai risultati di ogni giornata, oltre che imprevedibile. Ci sono sfide che finiscono con risultati che non ti aspetti. Penso che con Perugia abbiamo fatto un’ottima gara, mostrando che abbiamo sempre la forza di ribaltare le partite. Siamo costruite con la mentalità vincente e ci dispiace, infatti ci stiamo preparando con la giusta energia e attenzione per farci trovare pronte mercoledì”.

