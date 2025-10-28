Volley under 18, seconda sconfitta consecutiva del Centallo contro il Lab Travel Cuneo

Si è conclusa domenica 26 ottobre la seconda giornata di campionato per l’Under 18 del Centallo Volley, con la seconda sconfitta consecutiva per 3-0 contro il Lab Travel Cuneo.

Nel primo e nel secondo set le padrone di casa non sono riuscite a entrare in campo con la giusta motivazione per affrontare una squadra molto forte dal punto di vista tecnico.

Nel terzo set si è visto un piccolo cambiamento: la partita è rimasta quasi sempre punto a punto, ma verso la fine la squadra ospite ha preso il largo, assicurandosi la vittoria.

“Dispiace la sconfitta, ma non è quella che ci interessa al momento. Sapevamo che, avendo un girone difficile, avremmo dovuto lavorare di più. Il problema principale rimane l’atteggiamento: davanti a squadre di questo calibro è importante cambiare mentalità, magari non per vincere, ma per dimostrare a noi stesse, prima di tutto, che non ci spaventano e che possiamo anche metterle in difficoltà.”



Prossimo appuntamento per l’Under 18: domenica 2 novembre, alle ore 18.00, a Centallo, contro il Mon.Vi Bam.



ROSTER:

PALLEGGIATORI: Rachele Ricci, Marta Garello

BANDE: Carola Ariaudo, Martina Mattalia, Angelica Craba, Sara Ballatore

OPPOSTI: Lucia Ferrero, Vittoria Beltramo

CENTRALI: Vittoria Rulfi (K), Federica Isaia, Beatrice Isoardi



LIBERI:Rachele Mattalia, Dalila Migliore

1^ allenatrice: Francesca Mattalia Sardo

2^ allenatrice: Ilaria Cravero