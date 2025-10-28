 / Volley

Volley | 28 ottobre 2025, 17:36

Volley under 18, seconda sconfitta consecutiva del Centallo contro il Lab Travel Cuneo

La sfida di domenica 26 ottobre si è chiusa con un 3-0. Domenica 2 novembre giocherà in casa contro il Mon.Vi Bam

Immagine di repertorio

Si è conclusa domenica 26 ottobre la seconda giornata di campionato per l’Under 18 del Centallo Volley, con la seconda sconfitta consecutiva per 3-0 contro il Lab Travel Cuneo.

Nel primo e nel secondo set le padrone di casa non sono riuscite a entrare in campo con la giusta motivazione per affrontare una squadra molto forte dal punto di vista tecnico.

Nel terzo set si è visto un piccolo cambiamento: la partita è rimasta quasi sempre punto a punto, ma verso la fine la squadra ospite ha preso il largo, assicurandosi la vittoria.

Dispiace la sconfitta, ma non è quella che ci interessa al momento. Sapevamo che, avendo un girone difficile, avremmo dovuto lavorare di più. Il problema principale rimane l’atteggiamento: davanti a squadre di questo calibro è importante cambiare mentalità, magari non per vincere, ma per dimostrare a noi stesse, prima di tutto, che non ci spaventano e che possiamo anche metterle in difficoltà.
 

Prossimo appuntamento per l’Under 18: domenica 2 novembre, alle ore 18.00, a Centallo, contro il Mon.Vi Bam.
 

ROSTER:
PALLEGGIATORI: Rachele Ricci, Marta Garello

BANDE: Carola Ariaudo, Martina Mattalia, Angelica Craba, Sara Ballatore

OPPOSTI: Lucia Ferrero, Vittoria Beltramo

CENTRALI: Vittoria Rulfi (K), Federica Isaia, Beatrice Isoardi
 

LIBERI:Rachele Mattalia, Dalila Migliore

1^ allenatrice: Francesca Mattalia Sardo 

2^ allenatrice: Ilaria Cravero

c.s.

