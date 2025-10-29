Bene Vagienna: parte la nuova distribuzione dei sacchetti conformi per la raccolta dell’indifferenziato

Inizia ufficialmente la nuova annualità della raccolta dell’indifferenziato, a partire dal 25 novembre.

La distribuzione dei sacchetti conformi avverrà però già in tre giorni mirati: giovedì 6 novembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, venerdì 7 novembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 e sabato 8 novembre dalle 8 alle 12. Qualora non si potesse ritirare in quei giorni, la distribuzione avverrà comunque ed esclusivamente all' Ecosportello, al piano terra degli uffici comunali, tutti i sabati dalle 8 alle 11 o direttamente in forma massiva nella sede dell'Unione del Fossanese.

Per informazioni sulla distribuzione dei sacchetti conformi, è possibile comunque contattare l'Ecosportello allo 01721836586,o scrivendo una mail a ecosportello.benevagienna@strweb.biz

Il Consorzio Coabaser (Consorzio albese braidese sezione rifiuti), responsabile di questo processo di raccolta: “La raccolta differenziata è un'attività fondamentale per la tutela dell'ambiente e per la riduzione dell'impatto ambientale dei rifiuti. L'utilizzo dei sacchetti conformi è essenziale per garantire una corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per ottenere i sacchi spettanti è indispensabile consegnare la lettera che contiene il codice a barre assegnato alla vostra famiglia o attività ed eventuale possibilità di delega presente sul retro. Su indicazione del nostro Consorzio Coabser, il formato, la codifica personalizzata ed il colore dei sacchetti conformi non verranno modificati. Pertanto, qualora abbiate avanzato dei sacchi rossi del 2024, potrete utilizzarli ancora unitamente alla normale dotazione a voi spettante”.

E ancora: “Si raccomanda un attento e corretto utilizzo dei sacchi conformi, poiché sono codificati e tracciabili: un uso improprio o non conforme potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni da parte degli organi competenti. Grazie alla collaborazione di tutti possiamo continuare a migliorare la qualità dell’ambiente e della vita nella nostra comunità”.