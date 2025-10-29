Borgo San Dalmazzo: Comune e sindacati rinnovano l'accordo sulle misure fiscali a favore delle fasce fragili

Nel corso di un incontro di contrattazione sociale svoltosi nei giorni scorsi nel palazzo municipale, l’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con le rispettive rappresentanze dei pensionati, hanno rinnovato l’accordo volto a garantire misure di sostegno economico e sociale a favore della cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

All’incontro hanno preso parte, per l’ente, la vicesindaca Clelia Imberti, l’assessora alla Cultura, Scuola, Asilo nido e Politiche sociali Michela Galvagno, le responsabili dell’Ufficio Tributi Marinella Fantino e dell’Ufficio Servizio Finanziario Antonella Rizzolio, e l’istruttrice direttiva dell’Ufficio Servizi Scolastici e Servizi alla Persona Cristina Mazzariello.

L’intesa conferma anche per il 2025 l’emissione del bando per il rimborso dell’addizionale comunale IRPEF 2024, destinato ai nuclei familiari con due o più componenti e ISEE inferiore a 17.000 euro, o inferiore a 18.000 euro per i nuclei monocomposti. Si tratta di una misura ormai consolidata, che rappresenta un efficace strumento di equità fiscale e giustizia sociale a sostegno delle persone in maggiore difficoltà.

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno sottolineato l’importanza della continuità e della trasparenza nell’erogazione dei contributi, che avviene secondo criteri chiari e graduatorie basate sul valore ISEE. Il bando, già pubblicato, resterà aperto fino al 31 ottobre 2025, e le sedi territoriali sindacali sono a disposizione dei cittadini per fornire assistenza nella compilazione e nella presentazione delle domande.

Per quanto riguarda la Tari (Tassa sui rifiuti), l’Amministrazione ha già disposto le agevolazioni previste dal regolamento comunale per il 2025. Sono invece in corso le valutazioni sui benefici relativi al 2026, alla luce dell’introduzione da parte di Arera del bonus Tari in bolletta, che potrebbe sovrapporsi alle agevolazioni comunali. L’obiettivo è armonizzare la normativa statale e locale, valutando la possibilità di introdurre un bando specifico per la restituzione su base ISEE.

Sono state inoltre confermate le agevolazioni sui servizi scolastici, che prevedono l’esenzione per i minori residenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e la riduzione per le famiglie con ISEE pari o inferiore a 8.500 euro. Prosegue anche l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere i giovani attraverso iniziative dedicate, come il progetto “Spazio Giò”, cofinanziato dalla Fondazione CRC, che offre un luogo di aggregazione con laboratori e doposcuola, e “Spaziare – 5 punti di crescita”, promosso dalla Fondazione “Con i Bambini” per il contrasto della povertà educativa minorile. A favore delle famiglie restano attivi il voucher baby parking e l’integrazione delle rette dei micronidi, entrambi su base ISEE.

Per gli anziani è stato rinnovato, per la seconda edizione, il progetto “Anziani in-forma”, realizzato con ente capofila l’Unione Montana Valle Stura, che promuove attività di socializzazione e benessere. Il Comune continua inoltre a destinare risorse proprie per l’assistenza e l’autonomia degli alunni con disabilità, sia durante l’anno scolastico sia nel periodo estivo, a testimonianza di un impegno crescente verso l’inclusione.

È costante anche il confronto con l’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) in merito all’emergenza abitativa: a fine 2026 è prevista l’apertura di un nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi popolari, a conclusione del progetto di demo-ricostruzione del complesso tra via Arno e via Piave.

Infine, per facilitare l’accesso ai servizi digitali e alle opportunità online, è attivo il punto di facilitazione digitale, aperto due volte alla settimana — il lunedì mattina e il martedì pomeriggio — nell’ambito del progetto “Reti di facilitazione digitale” realizzato dal Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese insieme al Comune di Cuneo, agli altri Comuni del territorio consortile e al Comune di Mondovì, grazie ai fondi del PNRR.

“L’Amministrazione comunale è molto attenta alle fasce più fragili della popolazione – hanno dichiarato la vicesindaca Clelia Imberti e l’assessora Michela Galvagno –. Vogliamo continuare a essere un Comune capace di progettare e creare politiche che mettano al centro le persone”.

Le organizzazioni sindacali hanno ringraziato l’amministrazione per la disponibilità e il dialogo costruttivo, auspicando il rafforzamento futuro di queste misure condivise di sostegno e inclusione sociale.