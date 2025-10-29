Borgo San Dalmazzo illumina il futuro: nuovo impianto LED all'Anfiteatro di Monserrato

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, nell’ambito di un intervento di efficientamento energetico finanziato interamente con fondi propri dell’Ente, ha completato l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED presso l’Anfiteatro di Monserrato.



L’operazione, volta a ridurre i consumi e migliorare la qualità dell’illuminazione durante eventi e manifestazioni culturali, segna un avanzamento verso una gestione più sostenibile delle risorse pubbliche. Il nuovo impianto, realizzato con tecnologie moderne e a basso impatto ambientale, consente una significativa riduzione dei consumi energetici rispetto al sistema precedente, contribuendo al rispetto degli obiettivi ambientali dell’Amministrazione.





Dal punto di vista tecnico, l’impianto LED è stato progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, con particolare attenzione alla compatibilità paesaggistica e alla valorizzazione del sito. La temperatura colore e l’intensità luminosa sono state calibrate per offrire una resa ottimale durante le attività serali, nel rispetto della vocazione culturale dell’area.



«Abbiamo scelto di investire risorse proprie per un intervento che coniuga efficienza, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio - spiegano la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Decoro Rigenerazione e Riqualificazione Urbana, Armando Boaglio -; l’Anfiteatro di Monserrato è uno spazio identitario per la nostra comunità, e dotarlo di un impianto moderno significa renderlo ancora più fruibile e accogliente per cittadini, associazioni e visitatori».



L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana degli spazi pubblici e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale cittadino.