Cuneo centro: il manto stradale di via Luigi Gallo verrà ripristinato entro la fine di quest’anno [FOTO]

Il consigliere comunale Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) segnala alla Giunta Manassero il deprecabile stato del manto stradale di via Luigi Gallo, parallela di corso Nizza sul lato Gesso, in Cuneo centro.

Dice il rappresentante di opposizione: “Lungo la strada, su sollecitazione degli abitanti, del nostro gruppo e del collega consigliere Massimo Garnero, è già stato adottato dall’Amministrazione l’utile provvedimento di limitare la sosta su un solo lato della carreggiata, che ha portato notevoli benefici alla circolazione viaria. In particolare per il passaggio dei ciclisti, dei mezzi di soccorso e di quelli del trasporto merci. Ma anche l’aspetto complessivo del contesto urbano di riferimento è diventato arioso, con una valorizzazione dal punto di vista estetico”.

L’intervento sul parcheggio, però, ha reso più evidente il problema dell’asfalto. “Nonostante si chieda di sistemarlo da almeno due anni - afferma Sturlese - continua a presentare un elevato grado di compromissione per le buche anche grandi e i rattoppi irregolari. Il tutto conseguente ai lavori di posa dei cavi della fibra ottica e della rete di teleriscaldamento, oltre agli interventi occasionali. La situazione ha portato a stratificare 4-5 strisce di asfalto eseguite in tempi diversi, che rendono particolarmente pericoloso il lato percorso dalle biciclette”.

Di conseguenza il consigliere sottolinea la necessità di “provvedere con urgenza a risanare il problema”.

La risposta puntuale, con la buona notizia, arriva dall’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Serale. “La nuova mobilità prevista lungo la strada - spiega - è stata una scelta vincente. Però le carenze dell’asfalto, soprattutto nel tratto compreso tra via Emanuele Filiberto e via Statuto, sono notevolmente peggiorate. Per cui, il ripristino del manto stradale verrà effettuato entro la fine di quest’anno”.