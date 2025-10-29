Racconigi, la lista civica di Patrizia Gorgo replica alla maggioranza: “Mai insulti né menzogne, solo segnalazioni fondate”

Dopo la risposta del gruppo civico di maggioranza ‘Officina – Oderda Sindaco’ alle accuse sullo stato di degrado della pista ciclabile di via Stramiano, non si è fatta attendere la controreplica della ‘Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi’.

Il gruppo di opposizione aveva denunciato nei giorni scorsi la gestione del percorso di via Stramiano, definendolo “un sentiero inghiaiato abbandonato, panchine sommerse dall’erba e cartelli sradicati”(LEGGI QUI).

La maggioranza aveva replicato parlando di “illazioni e insulti” (LEGGI QUI).

La lista civica guidata da Patrizia Gorgo risponde con fermezza.

“Restiamo increduli davanti al linguaggio usato nella risposta della maggioranza alla nostra segnalazione sullo stato di degrado della pista ciclabile di via Stramiano — scrivono dal gruppo —. Una risposta che, anziché entrare nel merito delle segnalazioni, rivolge un attacco personale diretto alla nostra capogruppo Patrizia Gorgo attribuendo a lei e al nostro modo di operare dei termini che vanno ben oltre il diritto di critica politica: ‘menzogna’, ‘illazioni’, ‘attacchi verbali’, ‘insulti’, ‘violenza verbale’ ”.

Il gruppo di opposizione sottolinea come “questo modo di rispondere della maggioranza, ignorando il merito delle argomentazioni per affermare che l’interlocutore sta mentendo, prende il nome di ‘fallacia ad hominem’ (o attacco alla persona) - e denuncia - una tecnica argomentativa che non porta contenuti, che, purtroppo, non accresce e valorizza la discussione e certo non fa del bene alla politica locale.

Il nostro gruppo – continuano dall’opposizione - non ha mai insultato nessuno, non ha mai detto menzogne, non ha mai fatto attacchi verbali, illazioni e tanto meno violenza verbale. Tutti i nostri attenzionamenti sono sempre stati il frutto di uno studio approfondito delle carte, dello stato delle cose e dell’ascolto vero dei cittadini, che magari si sentono ignorati e per questo motivo ci rappresentano i loro problemi”.

Il gruppo della ‘Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi’ respinge inoltre le accuse secondo cui le foto pubblicate: “Le fotografie che abbiamo allegato al comunicato sulla pista ciclabile e definite ‘d’archivio’ sono state scattate nella giornata di domenica 19 ottobre 2025 — spiegano — e se la nostra segnalazione è servita almeno a far raddrizzare il palo caduto e sistemare il tavolo nell’area di sosta, siamo felici del parziale successo. Adesso ci auguriamo che si proceda con tutto quello che resta da fare per dare ai racconigesi una bella pista ciclo-pedonale: il taglio dell’erba, la sistemazione degli arredi, le misure di contenimento della vegetazione e il completamento dell’opera come richiesto dalla Regione Piemonte”.

La Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco conclude con un richiamo al rispetto del confronto politico e al valore della partecipazione civica.

“Il confronto politico, magari duro quanto serve, deve sempre essere un confronto di merito, fatto di studio, approfondimento e verità — chiude la nota —. Le nostre segnalazioni non vanno prese come un disturbo, ma come uno stimolo. Dove la maggioranza non vede, magari resta vigile l’opposizione, sempre rispettosa delle persone, delle norme e delle istituzioni”.