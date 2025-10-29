Savigliano: Mario Picco dona venti opere a Oasi Giovani

Nuova donazione di carattere pittorico a favore di Oasi Giovani. L'ente benefico ha ricevuto in questi giorni venti quadri da parte dell'artista saviglianese Mario Picco, che ha regalato le sue opere affinché il ricavato vada a sostenere le attività educative e assistenziali.

I dipinti raffigurano soggetti variegati: dai paesaggi alle figure astratte, dai volti alle persone. In prossimità del periodo natalizio le opere di Picco saranno oggetto di una mostra, insieme ai quadri di Giuseppe Campana, altra donazione recentemente ricevuta da Oasi.

Mario Picco non è nuovo ad iniziative di beneficenza nei confronti dell'ente. Negli ultimi anni l'artista saviglianese ha realizzato numerose sagome di personaggi di fumetti e cartoni animati che rendono più colorato ed accogliente la scuola dell'infanzia “Gullino”. E proprio grazie ad una cospicua erogazione liberale di Picco il cortile dell'asilo di corso De Gasperi è stato riqualificato e reso più confortevole per i bambini.

«La donazione di queste venti opere – commenta il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione – è solo l'ultimo gesto di attenzione, in ordine di tempo, che Picco fa verso la nostra realtà. Non possiamo che ringraziarlo per aver messo ancora una volta a nostra disposizione il suo talento e la sua creatività. A pieno titolo rientra tra i benefattori di Oasi Giovani, per questo nel 2024 gli abbiamo anche consegnato l'attestato di “Benefattore dell'anno”». «A breve – anticipa Saglione – renderemo noti i dettagli sull'esposizione dei suoi quadri, in modo che la cittadinanza possa vederli e proporre un'erogazione liberale per quelli che desiderano avere».

Noto a Savigliano anche per i suoi plastici, Picco è in questo periodo al lavoro in una “certosina” e fedele riproduzione in scala di piazza Santa Rosa.