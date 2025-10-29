Settantesimo anniversario dell’Ordine dei Commercialisti di Cuneo

Martedì 4 novembre, alle ore 16, il Teatro Toselli di Cuneo ospiterà la celebrazione per i 70 anni dalla fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo. Nato nel 1955 come Ordine dei Dottori Commercialisti, l’ente si è unificato nel 2008 con il Collegio dei Ragionieri, dando origine all’attuale realtà professionale.

Durante la cerimonia interverranno i Past President, che ripercorreranno i momenti più significativi della storia dell’Ordine, accompagnati dalle voci di giovani colleghi e colleghe, rappresentanti delle nuove generazioni della categoria. Il confronto tra esperienza e innovazione costituirà il filo conduttore dell’incontro, che vedrà la partecipazione anche di esponenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.