CICLISMO / Vigor Cycling Team Piasco: si programma il futuro tra reclutamento e fedeltà ai valori

A bocce ferme la Vigor Cycling Team programma il futuro. Cessata infatti la stagione agonistica è giunto il momento di preparare i piani in vista del 2026.

A breve termine tutto lo staff tecnico del sodalizio con i testa i massimi vertici Claudio e Silvio Mattio, provvederà ad effettuare una riunione con i genitori degli atleti per un confronto che miri, tra i vari temi, a conoscere quali atleti resteranno ancora in forza al sodalizio cuneese anche per il prossimo anno.

Contemporaneamente inizierà anche l'attività per inserire nuova linfa nelle riconfermate categorie allievi ed esordienti, nel settore promozionale e nel fuoristrada. Il preciso intendimento della società è di fare proselitismo o accogliere new entry, senza mai attingere ciclisti di altre società.

"E' contrario ai nostri principi" – affermano all'unisono i direttori sportivi Salvatore Cirlincione e Michele Ancona, fedeli alle linee programmatiche del club.

Durante il lungo periodo di autunno e inverno, i ragazzi attualmente a riposo (anche questa sosta è una scelta societaria basata sulla filosofia della crescita tecnica e del divertimento senza creare stress e pressioni che potrebbero indurre gli atleti ad abbandonare la bicicletta), riprenderanno l'attività fisica con sedute di ginnastica in palestra e altre iniziative.

Infine, la Vigor Cycling si sta muovendo anche nel settore della comunicazione per potenziare a 360 gradi l'informazione rispetto agli eventi che la vedono protagonista.