Cronaca | 29 ottobre 2025, 20:45

Casalgrasso, scontro nel pomeriggio sulla Provinciale 30: tre auto coinvolte

Intervento dei vigili del fuoco di Racconigi e Saluzzo per la messa in sicurezza dei veicoli. Feriti lievi alle cure dei sanitari del 118

Immagine di repertorio

Incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, sulla strada provinciale 30 a Casalgrasso, dove tre auto sono rimaste coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Racconigi e i permanenti del distaccamento di Saluzzo per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

I feriti, in condizioni non gravi, erano già stati presi in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

La circolazione ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza stradale.

