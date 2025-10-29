Casalgrasso, scontro nel pomeriggio sulla Provinciale 30: tre auto coinvolte

Incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, sulla strada provinciale 30 a Casalgrasso, dove tre auto sono rimaste coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Racconigi e i permanenti del distaccamento di Saluzzo per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

I feriti, in condizioni non gravi, erano già stati presi in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

La circolazione ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza stradale.