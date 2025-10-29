 / Cronaca

Cronaca | 29 ottobre 2025, 13:15

Domani a Villanova Mondovì l'ultimo saluto a Walter Elio Bosio, morto in montagna

Il suo corpo è stato recuperato lunedì mattina in valle Gesso. Lascia la moglie e tre figlie

Saranno domani 30 ottobre alle 15, nella chiesa di San Lorenzo a Villanova Mondovì, i funerali di Walter Elio Bosio, il 40enne morto in montagna domenica, tradito probabilmente da una lastra di ghiaccio durante l'ascensione al Monte Matto in valle Gesso. 

Da quella gita non è mai tornato a casa. 

Il suo corpo è stato trovato lunedì mattina, dopo che già alle 21 del giorno prima erano scattate le ricerche, a cui hanno partecipato decine di soccorritori tra vigili del fuoco, soccorso alpino e uomini del SAGF. 

Stasera alle 20 la recita del Rosario, sempre nella chiesa del paese dove il giovane padre viveva con la moglie Silvana, infermiera, e le tre figliolette Camilla, Cloe e Cecilia. 

Lascia anche i genitori Dora e Nino, le sorelle, la suocera Anna, parenti e amici. 

Saranno in tanti a piangerlo. Walter era molto conosciuto nell'ambiente dello sport monregalese e cuneese, stimato e benvoluto da tutti. 

Barbara Simonelli

