Cronaca | 29 ottobre 2025, 11:26

Ruba uno zaino da una vettura in sosta: nei guai un 20enne braidese

Intervento della Polizia Municipale, che ha rintracciato il giovane, deferito in stato di libertà alla Procura di Asti

Nella giornata di martedì 28 ottobre 2025 la Polizia Locale di Bra ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti un ventenne braidese per il reato di furto aggravato; il giovane infatti, poco prima delle 12, si era impossessato di uno zaino da un auto in sosta nel quartiere Oltreferrovia.

La cosa è stata notata da un passante che aveva subito avvisato la centrale operativa del Comando di via Moffa di Lisio; un equipaggio che già si trovava in zona, a seguito delle indicazioni fornite dalla centrale operativa che nel frattempo aveva verificato le registrazioni del sistema di videosorveglianza che aveva ripreso il fatto, individuava il soggetto in viale Rimembranze.

Il ventenne, già noto per episodi analoghi, è stato allora condotto al Comando della Polizia l’identificazione e la predisposizione degli atti di rito relativi al suo deferimento all'Autorità giudiziaria. 

