Il Mulino della Riviera e gli orti didattici a Dronero protagonisti delle visite guidate del FAI di Cuneo e Saluzzo

A Dronero, sabato 25 ottobre, il FAI di Cuneo e Saluzzo hanno promosso per l'intera giornata delle speciali visite guidate presso il Mulino della Riviera e gli orti didattici.



Fiore all’occhiello della cittadina, l’area adiacente al teatro Iris, dalla quale si può godere di una vista incredibile, è il risultato di un ammirevole progetto di riqualificazione che vede protagonisti i volontari Geppetti dell’associazione dronerese Mastro Geppetto.



Costituita nel gennaio 2014 questa tenace realtà è formata da fabbri, falegnami, muratori, giardinieri, hobbisti ma anche da semplici persone che, con la loro esperienza l’amore per la propria città, contribuiscono al recupero ed alla valorizzazione dei beni comunali con il preciso scopo di abbellire sempre di più la cittadina di Dronero.





Il progetto degli orti didattici per le scuole vede al centro la semina, raccolta e trasformazione di cereali, nonché la vendemmia del vigneto con un gemellaggio tra l’Istituto Comprensivo di Dronero e l’Istituto Comprensivo di La Morra, Barolo, Monforte e Novello. Ci sono poi l’aula senza mura, le collaborazioni con l’Istituto Alberghiero di Dronero e con alcune realtà del territorio quali ad esempio Mulino Cavanna, Mauro Vini, azienda agricola Mosterei e Slow Food.



“Gli apprezzamenti ricevuti sono stati gratificanti ed altresì di stimolo a proseguire nell'opera di riqualificazione - dicono dall’associazione Mastro Geppetto - Un grazie sincero al Capo Delegazione FAI Roberto Audisio per l'attenzione riservata, ai volontari FAI per la collaborazione ed ai titolari del Mulino Cavanna per la sensibilità, collaborazione ed amicizia che ci dimostrano in ogni occasione”.



La giornata di sabato ha mostrato, a quanti hanno preso parte alle visite, il risultato della sinergia tra attenzione per l’ambiente e sguardo verso le persone che lo abitano, la quotidiana cura.