“Ël cheur dij Sant”, il dolce cuore solidale di Mulassano per Ognissanti

Torna, per la gioia di golosi e “sensibili”, la dolce proposta di Daniele Mulassano che prende il nome di “Ël cheur dij Sant” (Il cuore dei Santi) nata specificatamente per la Festa di Ognissanti.

Golosi, perché è un dolce inventato anni fa dal titolare della “Panetteria Mulassano” e che è una specie di panettoncino, rivestito da un’invitante glassa, impastato a forma di cuore!

Un prodotto artigianale, indicato principalmente alle persone con il cuore sensibile perché Daniele Mulassano ha ancora una volta pensato ad aiutare “mai+sole” (l’associazione nata a Savigliano che aiuta le donne in difficoltà) mettendolo a loro disposizione al puro costo.

“Ël cheur dij Sant” viene messo in vendita a 12 euro ma, ancora una volta, esattamente la metà dei soldi spesi andrà ad aiutare “mai+sole” per sostenere il progetto della “Casa di accoglienza”, un rifugio sicuro per donne in serio pericolo e in grande difficoltà.

Si può già trovare “Ël cheur dij Sant” alla Panetteria Mulassano a Savigliano in piazza Santa Rosa 54 o a Cavallermaggiore in via Roma 59.

Perché “Ël cheur dij Sant” vuole aiutare anche i “santi” laici che ogni giorno si spendono per aiutare il prossimo. E lo fa nel modo più dolce possibile!