A Palazzo Lascaris gli atleti del baseball che hanno giocato il Torneo delle Regioni 2025

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia ha incontrato nel suo ufficio a Palazzo Lascaris le ragazze e i ragazzi del Baseball Club Fossano e Skatch Boves che hanno ottenuto ottimi risultati al Torneo delle Regioni 2025 svoltisi in Sardegna.

“Incontrare i giovani sportivi è sempre una bella ventata di allegria - ha detto il vicepresidente Graglia - ma soprattutto è una conferma di quanto i cittadini di domani abbiano voglia di impegnarsi, fare sacrifici, puntare sulla squadra per arrivare a vincere la sfide. E anche sapersi rialzare quando non è andata come avremmo voluto”.

I giovani atleti - accompagnati nella sede del Consiglio da dirigenti e allenatori - hanno spiegato le regole del gioco e come il baseball sia uno sport di grande concentrazione, prima ancora che di prestanza fisica.

“Mi complimento con voi e vi auguro di arrivare sempre più in alto e raggiungere i vostri obiettivi nello sport come nella vita”, ha sottolineato Graglia consegnando una pergamena a nome del Consiglio regionale, come atto simbolico di vicinanza delle istituzioni.

“In modo particolare voglio ringraziare i genitori ed i volontari che ruotano intorno alle società sportive e ne sono l’anima e la forza concreta, che permettono ai giovani di praticare sport ed impararne i valori, che sono gli stessi della vita. E posso dire che il Piemonte è una Regione che è sempre molto vicina al mondo dello sport e alle società sportive”.