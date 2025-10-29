CICLISMO / Il rossanese Pietro Solavaggione approda nell'ambizioso team Cannibal Victorious

Nuova avventura per il giovane ciclista cuneese Pietro Solavaggione che, nella prossima stagione sportiva, correrà per il team Cannibal Victorious U19, squadra di sviluppo della Bahrain Victorious (World Tour).

Il 17enne di Rossana ha dunque scelto il Belgio per la sua seconda e ultima annata da juniores (categoria dei 17-18 anni), stagione che sarà fondamentale per il suo futuro verso il mondo professionistico.

Solavaggione entrerà dunque nella Cannibal Victorious U19, guidata dal manager Francis Van Mechelen, a partire dal prossimo 1° gennaio. La squadra belga è una vera e propria multinazionale del ciclismo giovanile, ricca di futuri talenti e promesse del mondo delle due ruote.

Il rossanese, in questa stagione, ha corso per la compagine lombarda “Team F.lli Giorgi ASD” e ha vinto le classiche nazionali “Trofeo dell’Erbaluce al Paradiso” e “Brescia-Monte Magno”, oltre a due tappe della gara a tappe “La Ciociarissima”.

Inoltre ha collezionato numerosi piazzamenti prestigiosi tra cui i secondi posti nelle corse di casa “Memorial Paolo Salvatico” (Lemma) e “Coppa Valle Grana” (Caraglio).

Dunque si preannuncia una grande esperienza formativa per il cuneese classe 2008.