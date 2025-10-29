NUOTO / La saviglianese Sara Curtis sugli scudi in una sfida universitaria negli States

Era il 19 agosto quando Sara Curtis partiva per la sua nuova avventura a stelle e strisce. Sono passati ormai due mesi da quel giorno e per la stella del nuoto azzurro stanno arrivando i primi risultati di rilievo.

Lo scorso venerdì Sara ha fatto segnare uno strabiliante 21.18 nei 50 stile libero. Da segnalare la lunghezza della gara, infatti la competizione si svolgeva su una distanza di 50 yard (ovvero 45,72 metri). Il tempo è stato segnato in occasione del meeting tra l’Università della Virginia e quella del Nord Carolina, sfida valevole per la NCAA (National Collegiate Athletic Association).

Per la primatista italiana dei 50 metri sl (24”41 ai mondiali di Singapore 2025) si tratta del miglior risultato ottenuto finora oltreoceano, inoltre rappresenta un notevole miglioramento rispetto al 21.97 nuotato qualche settimana prima (in vasca corta). Il 21.18 fatto segnare dalla saviglianese è anche il 12° miglior tempo sui 50 sl nella storia della NCAA.

Dunque la 19enne cuneese sembrerebbe essersi adattata egregiamente alla nuova vita sportiva americana, fatta di aumenti di carichi e allenamenti più duri rispetto agli standard italiani.

La neo allieva di Todd DeSorbo era partita per gli Stati Uniti con l’obiettivo di continuare la sua carriera sportiva e universitaria oltreoceano, in un contesto totalmente differente da quello europeo.

Sara Curtis proseguirà ora gli allenamenti in Virginia, per poi tornare in Europa a dicembre, quando parteciperà agli europei in vasca corta in Polonia (nella città di Lublino dal 2 al 7 dicembre).