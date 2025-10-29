 / Volley

Volley | 29 ottobre 2025, 11:02

VOLLEY / Superlega, Cuneo di nuovo in campo. A Monza per continuare a sognare

Dopo la vittoria con Cisterna, la squadra di Battocchio torna in campo per la seconda trasferta stagionale. Fischio d’inizio alle 20.30 alla OpiquadArena contro una squadra in cerca di riscatto

Cuneo è pronta a lottare: stasera alle 20.30 in campo a Monza (Foto Danilo Ninotto)

Manco il tempo di festeggiare che la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è già pronta a rimettersi in gioco. 

Stasera, mercoledì 29 ottobre, la formazione di Matteo Battocchio affronta la seconda trasferta della stagione sul campo della Vero Volley Monza, in una sfida che promette spettacolo e intensità. Dopo le prime due gare in cui Cuneo è sempre andata a punti, uno strappato all’esordio a Padova e tre conquistati con autorità contro Cisterna, i piemontesi cercano conferme e continuità in un momento positivo.

Sulla carta la classifica sorride alla squadra di Battocchio, ma l’impegno odierno nasconde più di un’insidia. Il Vero Volley Monza, ancora fermo a zero punti, non rispecchia affatto il proprio valore tecnico. Guidati da coach Massimo Eccheli, i lombardi possono contare su un gruppo esperto e di qualità, a partire dal capitano Thomas Beretta, vera bandiera del club, fino ai nuovi innesti come l’opposto ungherese Krisztian Padar e lo schiacciatore bulgaro Martin Atanasov. Con loro anche il regista tedesco Jan Zimmermann, il giovane finlandese Luka Marttila e il libero Leonardo Scanferla, a completare un organico costruito per risalire la classifica.

Alla vigilia, lo stesso Beretta ha sottolineato l’importanza della sfida con Cuneo: “Per noi è uno scontro diretto. Dobbiamo ancora capire il nostro vero valore, tra infortuni e una preparazione condizionata, ma vogliamo reagire e giocare la nostra miglior pallavolo”.

Dall’altra parte della rete, Battocchio non cambia: in campo il sestetto che ha battuto Cisterna con Baranowicz in regia, Feral in diagonale, Zaytsev e Sedlacek di banda, Codarin e Stefanovic al centro, e capitan Cavaccini nel ruolo di libero. Il tecnico biancoblù punta sulla solidità e sull’entusiasmo del gruppo, che ha mostrato grande intesa e concretezza nelle prime uscite stagionali.

Ad accompagnare la squadra, una trentina di tifosi in partenza per la Lombardia con un pullman organizzato, segno dell’entusiasmo crescente intorno a questa Cuneo che sta sorprendendo. Fischio d’inizio alle 20.30, in contemporanea con altre quattro partite: Perugia-Padova, Civitanova-Trentino, Piacenza-Modena e Cisterna-Grottazzolina. Il turno si chiuderà domani sera con Verona-Milano.

Il match tra Monza e Cuneo sarà trasmesso in diretta su VBTV. I piemontesi vogliono confermare il momento d’oro e dimostrare che anche lontano da casa possono continuare a sognare.

Cesare Mandrile

