SUPERLEGA / Cuneo parte forte ma si spegne: Monza vince 3-1 e fa festa in casa

Cuneo esce a mani vuote dal Palasport di Monza al termine di una gara combattuta ma segnata dagli errori: finisce 3-1 (22-25, 25-20, 25-22, 27-25) per i padroni di casa, capaci di sfruttare una serata storta al servizio dei piemontesi. Ben 40 gli errori complessivi per la squadra di Matteo Battocchio, di cui 27 solo dai nove metri: un set intero e qualcosa in più, praticamente, regalato agli avversari.

Eppure l’inizio era stato promettente. Cuneo aveva conquistato il primo parziale con carattere e ordine, ma poi la continuità è venuta meno, lasciando spazio alla rimonta di Monza, più concreta nei momenti chiave.

Tra le note positive, spicca la prova di Nathan Feral, autore di 15 punti con un ottimo 52% in attacco, ben gestito da Baranowicz nei frangenti più delicati. Meno brillante la prestazione di Marko Sedlacek, partito forte ma poi calato alla distanza, fermandosi al 45% offensivo. Solida la regia di Bara, mentre Cavaccini si è confermato leader difensivo.

Zaytsev, pur non demeritando (50% con 8 punti diretti), ha alternato colpi da campione a qualche errore pesante, mostrando nel finale anche un po’ di stanchezza fisica.

Peccato davvero, perché un punto sarebbe stato alla portata, come ha ammesso lo stesso Sedlacek a fine gara: “È stata una serata difficile. Abbiamo iniziato bene e provato a restare in partita, ma non ci siamo riusciti. Siamo una squadra nuova in questo campionato: ogni giornata è un’occasione per crescere.”

Ora testa subito al prossimo impegno, sabato 1 novembre, quando al PalaUbi Banca di Cuneo arriverà una big della SuperLega, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, reduce dalla sconfitta interna con Modena. Un banco di prova durissimo, ma anche l’occasione per voltare pagina e ripartire.

IL MATCH

Nel primo set Cuneo parte forte, trovando il primo break grazie a un errore di Padar (3-5), ma Monza reagisce con un parziale di 4-0 e passa avanti 7-5. Sedlacek riporta la parità sul 12-12, poi alcuni errori monzesi permettono a Cuneo di tornare avanti (15-16 e 17-19). Il turno al servizio di Feral è decisivo: mette in difficoltà la ricezione lombarda e consente ai piemontesi di allungare fino al 17-20. Monza prova a rientrare (20-21), ma nel finale Zaytsev sigla un punto pesante, Stefanovic realizza un ace per il set ball e Padar sbaglia al servizio. Cuneo chiude 22-25 e si porta avanti 1-0 nel conto dei set.

Nel secondo set Monza parte meglio, approfittando di un errore di Sedlacek e portandosi sul 5-2 con un ottimo Padar. Cuneo reagisce con il servizio di Codarin e un muro di Stefanovic, trovando il pari sul 5-5 e poi il sorpasso con due ace consecutivi (prima Codarin, poi Feral) per il 6-8. Monza però risponde subito: con Atanasov al servizio e Velichkov protagonista, ribalta la situazione fino al 9-8. Il set resta equilibrato fino al 14-12, quando Velichkov mette un ace e Sedlacek sbaglia, consentendo ai lombardi di allungare sul 16-13. Nel finale Monza mantiene il vantaggio, Atanasov firma il punto del 23-19 e l’invasione di Sedlacek chiude il parziale 25-20. Monza pareggia il conto dei set: 1-1.

Nel terzo set Cuneo parte forte con tre muri (Zaytsev, Feral e Codarin) e va avanti 1-3, costringendo Eccheli al time out. La pausa dà subito effetto: Atanasov pareggia 3-3 e Monza trova ritmo. Nonostante qualche muro cuneese, gli errori al servizio (ben sei nei primi punti) pesano e i lombardi passano avanti 13-12, pur con pochi attacchi vincenti. Atanasov e Padar trascinano Monza fino al 16-12, mentre Cuneo fatica in ricezione e coach Battocchio chiama il secondo time out. Monza scappa 21-15 con ace di Padar, poi Cuneo accorcia fino al 21-18 grazie a Zaytsev e Feral, ma nel finale Atanasov e Marttila (con un ace) riportano i brianzoli al set point. Oberto e Cattaneo provano a riaprire (24-22), ma un errore al servizio di Oberto chiude i conti: Monza vince 25-22 e si porta avanti 2-1 nel match.

Nel quarto set regna l’equilibrio fino al 10-8 per Monza, che trova il primo mini-break con un muro su Zaytsev. Cuneo reagisce con un ace di Codarin per l’11-11 e le squadre restano punto a punto fino al finale, quando i piemontesi mettono la testa avanti 20-19. Battocchio inserisce Bonomi al servizio sul 21-22, e l’errore di Velichkov regala a Cuneo il 21-23. Monza però non molla: Mosca mura Codarin per il 23-23, poi Zaytsev sbaglia un diagonale e i lombardi conquistano il match ball (24-23). Feral annulla, ma ai vantaggi Sedlacek commette un errore in attacco che chiude il set 27-25. Monza vince 3-1 l’incontro.